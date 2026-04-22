Trostruko ubistvo dogodilo se juče u Podgorici, u naselju Stari aerodrom, a ubica, Vehid Murić, je, efikasnim radom policije, nekoliko sati nakon prijave, lociran i uhapšen. Svirep zločin počinio je u kući koju su iznajmili i u njoj živeli, a pretpostavlja se da ih je ubio na spavanju.

Naime, Vehid Murić se tereti da je hladnim oružjem lišio života trojicu svojih prijatelja i kolega, braću Denisa Hota (28) i Nezrina Hota (27), kao i Kenana Miraljemovića (56).

Dvojica braće nisu odgovarala na poruke i pozive rođaki, koja je došla na lice mesta i zatekla beživotna tela, nakon čega je pozvala policiju. Ono što je još uvek sasvim nejasno jeste motiv za krvoproliće. Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni i žrtve su zajedno radili na građevini u Podgorici.

- Oni su bili drugovi i kolege i stanovali su zajedno u kući u naselju Stari aerodrom. Šta se konkretno dogodilo među njima kobne večeri, niko još uvek ne zna sa sigurnošću, ali se pretpostavlja da su ušli u neki lični sukob – navode izvori i dodaju:

- Priča se sada da su se žrtve i osumnjičeni uoči zločina raspravljali. Oko čega su se raspravljali samo se nagađa, neko pominje i dug, novac, ali to još nije sa sigurnošću utvrđeno.

Naš izvor kaže i da se pretpostavlja da su braća i Novopazarac ubijeni na spavanju.

- Pretpostavlja se da je Murić posle te rasprave sa njima sačekao da oni zaspu i da ih je zaklao na spavanju. Da su bili budni, sigurno bi se branili, sigurno bi barem neko od njih pozvao pomoć, skočio na napadača, savladali bi ga nekako – objašnjava sagovornik.

Murić uhapšen u rodnom mestu

Podsetimo, osumnjičeni za trostruko ubistvo u Podgorici Vehid Murić (25) uhapšen je sinoć, saopšteno je zvanično iz Uprave policije Crne Gore.

Rožajac je potraživan zbog sumnje da je sinoć u podgoričkom naselju Stari aerodrom upotrebom hladnog oružja lišio života braću Denisa Hota (28) i Nezrin Hot (27), kao i Kenana Miraljemovića (56).

"Policijski službenici Uprave policie Regionalnog centra bezbednosti 'Sever', uz kontinuiranu podršku i saradnju sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti 'Centar', nakon sprovedenh opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V.M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično delo teško ubistvo i istog lišili slobode o demu je obavešten drzavni tužilac u Visem državnom tužilaštvu u Podgorici", navodi se u saopštenju Uprave policije i dodaje se:

"Sumnja se da je V.M. prethodno, u podgoričkom naselju Stari aerodrom, lišio života tri lica: D.H. (27) i N.H. (34) iz Rożaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem drżavnom tužilaštvu u Podgoricina na dalju nadležnost. Nakon sprovođenja sveobuhvatnih izviđajnih i dokaznih radnji javnost će biti blagovremeno i transparentno informisana o svim relevantnim okolnostima i daljem toku postupka gde je i u ovoj fazi prikupljenen dovoljan broj dokaza i činjenica koje nedovsmisleno ukazuju da je osumnjičeni V.M. direktni izvršilac ovog krivičnog dela".

