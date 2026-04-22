SAČEKAO JE DA ZASPU I ZAKLAO IH NA SPAVANJU?! Mistertija trostrukog ubistva u Podgorici, svi pričaju o motivu svirepog zločina!
Trostruko ubistvo dogodilo se juče u Podgorici, u naselju Stari aerodrom, a ubica, Vehid Murić, je, efikasnim radom policije, nekoliko sati nakon prijave, lociran i uhapšen. Svirep zločin počinio je u kući koju su iznajmili i u njoj živeli, a pretpostavlja se da ih je ubio na spavanju.
Naime, Vehid Murić se tereti da je hladnim oružjem lišio života trojicu svojih prijatelja i kolega, braću Denisa Hota (28) i Nezrina Hota (27), kao i Kenana Miraljemovića (56).
Dvojica braće nisu odgovarala na poruke i pozive rođaki, koja je došla na lice mesta i zatekla beživotna tela, nakon čega je pozvala policiju. Ono što je još uvek sasvim nejasno jeste motiv za krvoproliće. Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni i žrtve su zajedno radili na građevini u Podgorici.
- Oni su bili drugovi i kolege i stanovali su zajedno u kući u naselju Stari aerodrom. Šta se konkretno dogodilo među njima kobne večeri, niko još uvek ne zna sa sigurnošću, ali se pretpostavlja da su ušli u neki lični sukob – navode izvori i dodaju:
- Priča se sada da su se žrtve i osumnjičeni uoči zločina raspravljali. Oko čega su se raspravljali samo se nagađa, neko pominje i dug, novac, ali to još nije sa sigurnošću utvrđeno.
Naš izvor kaže i da se pretpostavlja da su braća i Novopazarac ubijeni na spavanju.
- Pretpostavlja se da je Murić posle te rasprave sa njima sačekao da oni zaspu i da ih je zaklao na spavanju. Da su bili budni, sigurno bi se branili, sigurno bi barem neko od njih pozvao pomoć, skočio na napadača, savladali bi ga nekako – objašnjava sagovornik.
Murić uhapšen u rodnom mestu
Podsetimo, osumnjičeni za trostruko ubistvo u Podgorici Vehid Murić (25) uhapšen je sinoć, saopšteno je zvanično iz Uprave policije Crne Gore.
Rožajac je potraživan zbog sumnje da je sinoć u podgoričkom naselju Stari aerodrom upotrebom hladnog oružja lišio života braću Denisa Hota (28) i Nezrin Hot (27), kao i Kenana Miraljemovića (56).
"Policijski službenici Uprave policie Regionalnog centra bezbednosti 'Sever', uz kontinuiranu podršku i saradnju sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti 'Centar', nakon sprovedenh opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V.M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično delo teško ubistvo i istog lišili slobode o demu je obavešten drzavni tužilac u Visem državnom tužilaštvu u Podgorici", navodi se u saopštenju Uprave policije i dodaje se:
"Sumnja se da je V.M. prethodno, u podgoričkom naselju Stari aerodrom, lišio života tri lica: D.H. (27) i N.H. (34) iz Rożaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem drżavnom tužilaštvu u Podgoricina na dalju nadležnost. Nakon sprovođenja sveobuhvatnih izviđajnih i dokaznih radnji javnost će biti blagovremeno i transparentno informisana o svim relevantnim okolnostima i daljem toku postupka gde je i u ovoj fazi prikupljenen dovoljan broj dokaza i činjenica koje nedovsmisleno ukazuju da je osumnjičeni V.M. direktni izvršilac ovog krivičnog dela".
Podsetimo, Murić se tereti da je u iznajmljenom stanu u Podgorici ubio tri druga, sa kojima je radio na građevini. Potom je pobegao za rodno Rožaje, gde ga je navodno majka prijavila policiji nakon što joj je priznao da je "okrvavio ruke".