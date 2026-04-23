Presretnuta komunikacija sa Skaj aplikacije razotkrila je niz likvidacija iza kojih, kako se sumnja, stoje pripadnici škaljarskog klana, na čijem su čelu, prema tim podacima, bili Alan Kožar i Mile Radulović Kapetan. Međutim, osim brutalnih obračuna sa suparničkim kavačkim klanom, poruke ukazuju i na ozbiljne podele i sukobe unutar same kriminalne grupe.

Alan Kožar Foto: Privatna Arhiva

U prepiskama koje su, kako se sumnja, vodili članovi klana, pominju se imena ubijenih, među kojima su Slobodan Šaranović, Ilija Krstić, Željko Bulatović, Marko Sjekloća, Siniša Vlahović i Davor Prelević. Detalje o ovim zločinima "škaljarci" su razmenjivali putem šifrovanih poruka, sve do trenutka kada dolazi do međusobnih sukoba među saradnicima.

Prema sadržaju poruka, jedan od osumnjičenih, Stefan Đukić Mandić, navodno je obavestio Alana Kožara o izvršenim likvidacijama.

- Dvoje smo zakopali na Sutorman i u Tivat jednoga - piše navodno Đukić. Ubrzo nakon toga, kako proizlazi iz komunikacije, dolazi do raskola unutar klana i početka unutrašnjeg obračuna, paralelno sa već postojećim sukobom sa suparničkom grupom.

U jednoj od poruka, Đukić Mandić oštro govori o Predragu Đuričkoviću.

- Peđa ne da pare. Rekoh ti ja najveći prevarant je Peđa. A najveći ološ Peđa. Zna li gde su oni zakopani, a brate? Zna li Peđa za onu dvojicu gde su zakopani? Može da ga pu*i. A džabe to kad ne zna gde su zakopani - piše u poruci.

Podsećanja radi, Đuričković je nedavno uhapšen zajedno sa još dvojicom osumnjičenih, zbog sumnje da su za potrebe klana obavljali najprljavije zadatke, odnosno da su izvšavali likvidacije. Prema ranijim navodima, članovi grupe su još 2020. godine izražavali bojazan da bi upravo sada uhapšeni Đuričković mogao da sarađuje sa policijom i progovori o svemu.

- Uhapsio Specijalni jednog što nam namestio ljude na klanje. Ako što reče u pm. A moj brate eto muke sad je*em ti zivot. On je doveo onog Sjekloću i Bulatovica da ih zalivadimo - piše u jednoj poruci razmenjenoj preko Skaj aplikacije.

Stefan Đukić Mandić Foto: Printscreen

Dalja komunikacija ukazuje da su informacije o ubistvima Željka Bulatovića i Marka Sjekloće, nakon mučenja, navodno dobijene od Ilije Krstića, dok je uloga Đuričkovića, prema tim navodima, bila da ih namami u zamku.

- Brate ja ne bih imao srca da druga na klanje pošaljem. S tim ne bih mogao da živim sam bi sebe ubio. Namestio je onu dvojicu. Zato Peđu hoće. A znaš ko je Kanu spasio glavu? A znaš li ko je to otkrio? Ja. Znaš kako? Pre one dvojice, njihov 3. drug je dugovao pare meni. Narkoman. I mi ga stisli ja i brat, i veli idem za Budvu da oderem Kana i vraćam pare. I njega Fantom otme, narkomana. Ja ga namestim i meni narkoman veli pomoće mi dva druga, ja reko "aj ne se*i". Veli oće i pomene onu dvojicu i mi ko je s njima dobar i došlo do toga da Peđa zna onoga i on ih naguzio i zato ga oće - navodi se u još jednoj poruci sa Skaja.

"Najveći lažov i prevarant"

Sumnje u lojalnost Predraga Peđe Đuričkovića, prema porukama, imao je i sam Kožar, koji je zajedno sa Damirom Hadžićem, brutalno likvidiran 23. jula 2020. ispred vile u kojoj su boravili na grčkom Krfu kada su egzekutori ispalili čak 29 hitaca u njih. Njihova beživotna tela našla je maserka u kolima, kojoj su prethodno tražili tretman, a naručilac likvidacija je navodno vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

- Peđa jeli ti piše na sky? Vidim bacio je sky. Ne treba ga dirat pustit ga, da vidiš oće se sam javit. Pustit 10 dana oće li se javit, a mi smo tjeli da ga zakopamo. Adžo teo, jer je kritičan ako pane. A ja znam ko je on nikad ga na vezu nisam imao. Najveći lažov i prevarant, evo samo ga posmatraj. On nam navukao na Sutorna Bulatovića i Sjekloću. I posle se pokajali što on to navukao jer je rizičan i bojali se ako padne namestiće nas sve. Ja ne znam, Adžo mi reko "budi spreman namešta ih Peđa". I namjesti ih. Okle s njima to niko ne zna. Ne veruj mu ništa i nemoj da ti dolazi puno u kuću. Nemoj da te nagrdi na šamar sve peva on, murija da ga ne stisne. Adžo se bojao da ne padne da nas ne ponamešta - piđe u porukama.