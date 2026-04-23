Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su dve teške krađe i tešku krađu u pokušaju, i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili Z. S. (57) i A. V. (47), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ova krivična dela.

- Oni se sumnjiče da su provalili u dve crkve u okolini Niša i ukrali verske knjige, sveće, crkvene predmete i dobrovoljne priloge sa ikona, kao i da su u jednoj od njih obili kutiju sa dobrovoljnim prilozima i uzeli novac - piše u saopštenju PU Niš.

Takođe, sumnja se da su provalili u još jednu crkvu, iz koje ništa nisu ukrali.

Policija je pronašla ukradene predmete i vratiće ih crkvama.