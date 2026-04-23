Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, efikasnom akcijom, rasvetlili su tešku krađu i uhapsili M. M. (1989) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

On se sumnjiči da je, tokom noći između 22. i 23. aprila, provalio u prostorije jedne pekare u Kragujevcu i od radnice ukrao 420.000 dinara, a zatim se udaljio u nepoznatom pravcu.

Foto: PU Kragujevac

Policija je ubrzo pronašla osumnjičenog, kao i celokupan iznos novca koji će biti vraćen vlasniku.

M. M. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

Ne propustiteHronika"BONI I KLAJD" UHAPŠENI ZBOG FILMSKE PLJAČKE KLADIONICE U SMEDEREVU: Radnicu namamila u toalet, pa izvadila nož, a njen partner pokupio pola miliona!
HronikaSRBI GLUMILI POLICAJCE I SEJALI STRAH NA AUTO-PUTU U KATALONIJI: Usledila filmska potera za njima, a za dlaku izbegnuta tragedija!
HronikaFILMSKA PLJAČKA NA PANČEVAČKOM PUTU! Lopovi iz firme odneli DVA SEFA SA POLA MILIONA, a potom uradili nešto NEVEROVATNO: "Postojale su insajderske informacije"
HronikaFILMSKA PLJAČKA NA PANČEVCU! Dva sefa "isparila", odneta ogromne suma novca
