Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rači, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštom u Aranđelovcu, podneće krivičnu prijavu protiv M. I. (73) iz Rače, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

puška Foto: PU Kragujevac

- Policija je pretresom kuće koju koristi osumnjičeni, u okolini Rače, pronašla pištolj, lovački karabin i 220 komada municije različitog kalibra, za koje ne poseduje odobrenje - saopšteno je iz Policijske uprave Kragujevac.

Protiv osumnjičenog će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aranđelovcu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

Ne propustiteHronikaZAPLENJENO SKORO 20 KILOGRAMA DROGE I GOMILA ORUŽJA U NOVOM SADU: Uhapšen mladić, garaža mu bila krcata (foto)
droga, oružje Novi Sad
HronikaU PIROTU OTKRIVEN ARSENAL ORUŽJA: Kod petorice nađene puške, municija, bombe, čak i strele i topovski udar!
whatsapp-image-20210323-at-3.41.09-pm.jpg
HronikaUHAPŠEN VRANJANAC (77) ZBOG ORUŽJA! Pretresom mu pronađeno skoro 100 komada municije: Policija podnosi krivičnu prijavu
3novapolis.jpg
HronikaUHAPŠEN MUŠKARAC IZ SRBOBRANA: Policija mu oduzela napunjen pištolj i drogu!
policija.jpg