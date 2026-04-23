Na prilazu aerodromu "Nikola Tesla" došlo je do teškog sudara dva vozila u kojem su povređene dve osobe.

Na licu mesta su intervenisale ekipe policije i Hitne pomoći.

Na isključenju sa auto-puta Beograd–Novi Sad, na samoj petlji ka aerodromskom kompleksu, došlo je do sudara dva automobila koji je izazvao saobraćajni kolaps. Prema novim informacijama, u udesu su povređene dve osobe koje su medicinski zbrinute na licu mesta i transportovane dalje na dijagnostiku.

O tome koliko je sudar bio snažan svedoči stanje automobila na terenu. Jedno vozilo se nakon kontakta prevrnulo na krov, dok je drugi učesnik udesa, automobil marke „Smart“, pretrpeo ogromna oštećenja. Od siline udarca, ovom vozilu je potpuno uništen i izvaljen zadnji trap.

„Prizor je bio strašan, Smart je ostao potpuno smrskan pozadi, a drugi auto se prevrnuo. Srećom, policija i Hitna pomoć su stigli veoma brzo kako bi pomogli povređenima“, navode svedoci udesa.

Policija je odmah izašla na teren i vrši uviđaj kako bi se utvrdilo koji je vozač izazvao sudar na ovoj kritičnoj tački.

S obzirom na to da se udes dogodio na samoj strani aerodromske petlje, gužve su velike. Ukoliko idete ka terminalima, naoružajte se strpljenjem ili koristite alternativne pravce preko Surčina.