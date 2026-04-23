Slušaj vest

Pripadnici UKP-a su se zatrčali, oborili osumnjičenog na beton i stavili mu lisice na ruke. Potom su mu otvorili novčanik - pun para!

Ovo se vidi na snimku hapšenja državljanina Severne Makedonije A.K. (42) u Beogradu. Reč je o osumnjičenom za gnusne prevare počinjene od novembra 2025. do danas, kada je, kako se sumnja, na prevaru pribavio više od 100.000 evra.

A.K. se tereti da je danas, predstavljajući se lažno kao hirurg, zajedno sa više za sada nepoznatih lica, oštećenu doveo i održavao u zabludi, da će uz novčanu naknadu hitno operisati člana njene porodice, koji je navodno doživeo saobraćajnu nezgodu.

Hapšenje Makedonca, lažnog hirurga Izvor: MUP RS

Policija ga je uhapsila neposredno nakon primopredaje novca i kod njega je pronašla 16.650 evra i 150.000 dinara.