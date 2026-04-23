Pripadnici UKP-a su se zatrčali, oborili osumnjičenog na beton i stavili mu lisice na ruke. Potom su mu otvorili novčanik - pun para!

Ovo se vidi na snimku hapšenja državljanina Severne Makedonije A.K. (42) u Beogradu. Reč je o osumnjičenom za gnusne prevare počinjene od novembra 2025. do danas, kada je, kako se sumnja, na prevaru pribavio više od 100.000 evra.

A.K. se tereti da je danas, predstavljajući se lažno kao hirurg, zajedno sa više za sada nepoznatih lica, oštećenu doveo i održavao u zabludi, da će uz novčanu naknadu hitno operisati člana njene porodice, koji je navodno doživeo saobraćajnu nezgodu.

Hapšenje Makedonca, lažnog hirurga Izvor: MUP RS

Policija ga je uhapsila neposredno nakon primopredaje novca i kod njega je pronašla 16.650 evra i 150.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronika"NE MOGU DA OPRAVDAM NITI OPROSTIM SEBI..." Saslušan napadač koji je opljačkao i pokušao da ubije ženu pred unukom na Novom Beogradu - EVO ŠTA JE REKAO
Tihomir Krstić monstrum Novi Beograd izbodena žena
HronikaSASLUŠAN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŽENE KOD LEBANA: Mrtva Javorka zatečena u krevetu, Milosav posle svega zanemeo!
Hronika"BIĆE KOLUMBIJA, DVA TRI POSLA I ETO NAS U OZBILJNIM PRIČAMA" U Specijalnom sudu prikazane poruke Džonija s Vračara tokom planiranja ubistva Runje
HronikaMASKIRAN OPLJAČKAO PEKARU, ŠOK USLEDIO KAD JE OTKRIVENO KO SE KRIO IZA MASKE: Detalji nesvakidašnje pljačke u Kragujevcu - identifikovan i uhapšen
Lopov pokušava da obije kuću