Pripadnici škaljarskog klana, prema sumnjama crnogrskih istražitelja, ubili su Iliju Krstića iz Leskovca, njegovo telo zapalili i zakopali u temelje kule u Kotoru jer su sumnjali da je bio plaćen da ubije visokopozicioniranog pripadnika njihovog klana Marka LJubišu Kana!

Jedan od ključnih dokaza protiv osumnjičenih, prema dokumentima tužilaštva, je presretnuta Skaj komunikacija u kojoj su osumnjičeni navodno razmenjivali fotografije i poruke o zločinima, ali i svedočenje ubijenog pripadnika škaljarskog klana Edmonda Mustafe u tužilaštvu pre likvidacije.

- Mustafa je u tužilaštvu svedočio da su pripadnici klana po naredbi pokojnog Alana Kožara mučili Iliju Krstića i od njega iznudili informacije da Žejko Bulatović i Marko Sjekloća sa kojima se družio, pripremaju da ubiju Marka Ljubišu Kana. Ispričao jeda je Kožar odlučio da ih Predrag Đuričković, koji ih je poznavao namami da dođu na planinu Sutorman u Opštini Bar, gde su ih sačekali ostali, iznudili im informacije i ubili ih, a posmrtne ostatke sakrili na nepoznatoj lokaciji na istoj planini - otkrio je izvor i naveo da je prethodno ubijen i Krstić.

Edmond Mustafa Foto: Kurir, Printscreen/Facebook

Telo Leskovčanina, podsetimo pronađeno je 19. maja prošle godine, kada je u tvrđavi Grabovac kod Kotora izbio požar. Istražitelji su odmah posumnjali da je podmetnut, a tokom uviđaja u rezervoaru za vodu koji je bio zazidan, pronađene su nagorele kosti.

- Istragom je utvrđeno da je uzrok smrti projektil ispaljen u glavu, a da je telo bilo zapaljeno, ali ne u požaru tokom kog je otkriveno, već da je reč o namernom spaljivanju tela koje se dogodilo ranije, najverovatnije u prostorijama tvrđave, nakon čega su nesagoreli ostaci tela i drveta kroz šahtu ubačeni u rezervoar za vodu u tvrđavi, koji je potom zazidan - otkrio je izvor iz istrage.

Da je reč o Iliji Krstiću iz Leskovca, nesumnjivo je utvrđeno tek u februaru ove godine, kada su stigli nalazi upoređivanja DNK sa biološkim materijalom njegove majke. Ona je navodno istražiteljima rekla da joj je sin 2017. otišao u Crnu Goru da živi i radi. Prema do sada prikupljenim podacima, sumnja se da je on namamljen a potom ubijen sredinom 2019.

Iz presretnutek komunikacije između osumnjičenih Lazara Klakora i Tripa Ivovića, proizilazi da su u decembru 2020. razmišljali da iskopaju njegovo telo i unište ga, jer su sumnjali da Mile Radulović Kapetan, visokopozicionirani škaljarac namerava da bude svedok saradnik. Međutim, ono što nisu znali jeste da su Radulovića po nalogu Zvicera u to vreme oteli Veljko Belivuk i Marko Miljković, a potom ga i ubili.

Kapetan bio otet Foto: Printscreen

Klakor: Da ga je iskopati i stuć macolom brate. Poću ja u u torak i iskopati ga i stuć u pepeo. E brate poću gore i izbacit ga i onda smo mirni. Da ti se raspao brate? Eto videću brate, kuku što me snađe je..m ti, ubiću se u Spuž ne idem. Krv mu je..m, dete mu je..m u grob, poludeo sam. A gde ću ja kukavac. Ne mrdam brate, mogu me drati, negiram sve. Jer ako uteknem, kriv sam. A deću ja kukavac. Samo među namam brate, nema više priče. Utorak sam ja gore. Sad sam se fantomom čuo, utorak on nestaje. Nećemo se kockati.

Međutim, dan kasnije ipak su odlučili da ne premeštaju telo i da čekaju "dalja uputstva".



Klakor: Ne znam brate šta dat ikažem. Eto ako se završio ova agonija da ostanemo svi živi i da ne robiijamo, pa ćemo videti, ne znam šta da ti kažem. Sad je gore puno vode ono, znaš, sve. Je..no će biti, no dobro, ronićemo.



Nekoliko meseci kasnije, ponovo su razgovarali o posmrtnim ostacima Ilije Krstića i tome da ih premeste.

Klakor: A gde ću s njima srećo, kako ću ih sakriti. Kako to konzervisati, kako to sakriti da to ne stoji tu. Ako ko nađe, 40 godina robije! Trkač piše da će general biti svedok saradnik izgleda. Oću li poć onog brate iskopati i stuć ga sa macom u pepeo i onda smo mirmni. Javi brate da te ne nagrdi.

Osumnjičeni Tripo Ivović objašnjava Jankoviću da je možda dezinformacija da će Radulović da bude svedok saradnik, jer ne može da poveruje u to.

- Ako to još bude, onda nas je zakopao sve, moj Fantom. Je.o nam je majku svima, od prvog do zadnjeg, eto tako. Je.o nam je majku, a ne mogu da verujem da će to da napravi sa toliko para i sve zna se što znači to brate moj, i porodica i sve strada. Ne znam brate moj šta će biti posle svega što nam je napravio. Bitno je da ne zna gde su ljudi zakopani. To je bitno. A ostalo ne može ništa. Reč protiv reči, samo da nema dokaza. Je..m li mu sve nikad to ne bi poverovao da će nam čovek napraviti. Ali ako bude, moramo micati onog od pre godinu i po jer on se zna. Samleti sve i gotovo. Čitao sam o tome, za četiri meseca se raspadne. Ovo je godina i po prošlo. Pa tako sam čitao komplet da se telo raspane još je napunjen kiselinom bio. Nije nas mogao izdati bolji čovek za njih znači. On sve zna. A zakleo bi se u njega bio eto toliko sam mu verovao.

Stefan Đukić Mandić Foto: strana.ua

U presretnutim porukama, navodno Stefan Đukić Mandić , jedan od glavnih egzekutora škaljarskog klana, objašnjava i kako su namamiii, mučili a potom i ubili Krstića. Tokom ispitivanja, dok su ga mučili, on je navodno priznao da su u planiranje ubistva Kana umešani i Marko Sjekloća i Željko Bulatović pa su i oni kasnije ubijeni.

- Brate ja ne bi imao srca da druga na klanje pošaljem. S tim ne bio mogao da živim, sam bi sebi ubio. Namestio je onu dvojicu a Kana spasio. A znaš ko je Kanu spasio glavu. Ja. Znaš kako? Pre one dvojice njihov treći drug je dugovao pare meni. Narkoman. I mi ga stisli ja i brat i veli idem za Budvu da oderetm Kana i vraćam pare. I njega Fantom otme narkomana. Ja ga namestim i meni narkoman veli poći će mi dva druga ja rekao aj ne s.ri. I pomene onu dvojicu i mi ko je s njima dobar i došlo do toga da je Peđa.

Makro Ljubiša Kan Foto: Filip Filipovic/Adria

Istovremeno sagovorniku krajme decembra priznaje da je 2019. za sedam meseci ubio šestoro.

- A moj brate, koliko sam ih ja zakopao. A moj brate, i to za smešne pare. I to ubice, ne budale. To je teško otkriti. Nanjušiće ga neka lisica. Brate, samo 2019. nestalo 7 kavača. Ni jednog ne nađoše. A i da nađu, ko ga ubio okle znaju. To je nerasvetljen zločin, što bi rekli.A brate u 6 komada me ima za 7 meseci. Onog u Budvu i ona dvojica na sutorman sve ih vuk iskopao. Njemu se hvalali da rade Kana. Ja sam srcem išao, ovo sad od omladine neće niko da mrdne svi oće na poruke a kad treba da se krene nigde niko.

Inače, interesantno je da je se u presretnutoj komunikaciji navodno i vođa kavačkog klana Radoje Zvicer pominjao ubistvo Ilije Krstića i izvesnog "Laneta" za kog je sumnjao da ga je namestio.

Ilustracija Foto: Kurir

- Ali laneta moramo odrati. A jesam mislio da je baš dobar momak. On je noćnu radio a miran poslušan. Glas mu čuo nisam. Lane je namestio vog Leskovca, u svoj stan. Srbijanca, onog što ga je Nole slao na Kana pre Bulatovića i onog Sjekloće - piše Zvicer navodno na Skaju.

Podsetimo, Specijalno državno tužilaštvo uhapsilo je Predraga Đurišića, Malilšu Bubolju i Lazara Klakora, Vuka Lakićevića zbog sumnje da su učestvovali u najmanje šest likvidacija od 2017. do 2019.