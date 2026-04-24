I 1.500 evra bilo je dovoljno da nečiji milionski vredan objekat odleti u vazduh, ali su nalogodavci često bili široke ruke pa su izvođače tih prljavih radova znali da časte i do 2.500.

Proizlazi to iz komunikacije odbeglog policajca Ljuba Milovića sa Milošem Mišurovićem - njegovim kolegom sa uniformom i saradnikom iz mnogih, kako tvrdi Specijalno državno tužilaštvo (SDT), nezakonitih poslova.

Oni na sada dekriptovanoj Skaj aplikaciji komuniciraju krajem januara 2021. godine, odnosno istog dana nakon što je eksplozija razorila kafe "Štrudla" u centru Podgorice.

"E nijesam ga zažimao, čuo sam u krevet kako je grunulo...", piše iste večeri Milović kolegi koji je na Skaju koristio nadimak Globus.

Milović ga pita da li su njihovi puleni eksploziv ostavili ispred vrata lokala ili su ga ubacili unutar, ali mu Mišurović odgovara da ne zna...

"Ne znam, dogovor je bio unutra... Da razbije staklo, stavi 2 minuta štapin i unutra je ubaci", pojašnjava Mišurović i pita Milovića "oćemo se provozat da vidimo"...

Milović ga pita da li su mu se izvođači javljali nakon obavljenog posla, a Globus odgovara: "Ne, rekao sam da mi ne dolaze, nego na štek"...

Ljubo Milović

"Pametno", nadovezuje se tada aktivni policajac.

Milović potom ponovo pita da li su na štek stan došli bezbedno i dobija potvrdan odgovor, nakon čega konstatuje da misli da je eksploziv ipak ubačen u lokal, a ne aktiviran u bašti tog ugostiteljskog objekta.

"Ja isto mislim da je unutra bačena, čim su ovi stolovi na mjesto svi"...

Desetak sati nakon eksplozije, policajac pita da li su napadači izašli iz šteka, Mišurović odgovara potvrdno:

"Sve ok. Jesu brate".

"Šta kažu", interesuje Milovića.

"Ništa, nisu mogli zbog naroda oko 2 kako su bili rekli, nego kasnije! Kaže, da je grunulo, da je raznijelo sve".

"Pa je li unutra ili napolje", pita Oficir sa Skaja.

"Unutra", odgovara Globus.

Milović konstatuje da je posao dobro odrađen i traži od Mišurovića da mu kaže koliko će koštati akcija od sinoć:

"Koliko para pitaj ih".

"To su čudovišta", konstatuje Globus.

"Da ih ispoštujemo... Odmah", navodi Milović.

"Ništa, rekli su mi, vele, ovo će džabe da urade, jer sam ih ja ispoštova bio... Kunu se ništa da neće", prepričava Mišurović.

Milović za to neće ni da čuje:

"O tome nećemo. Nijesmo Cigani".

"Znam brate, ali ti kažem, i to ne pričaju radi fore, neko iskreno... Tako su mi rekli, ja sam rekao isto što i ti".

Milović odgovara da zna da su ti momci iskreni, ali da nema govora o tome, pa pita sagovornika koliko takve akcije obično koštaju:

"Koliko se daje za to".

"Po pola ćemo dat", odgovara Mišurović.

"Nećemo po pola sigurno... Šta znam, mene su tražili u Siti kvart 1.500, ja sam dao 2h. Al’ njihov eksploziv bio" piše policajac.

Mišurović odgovara: "Ok, pa to je to... hiljadu i po da im damo".

"Ja ću im dat 2.500... A ti ispipaj njih... koliko su zadovoljni... Neću nezadovoljni da budu", dodaje Milović.

"Brate, neće da pričaju oni o parama, ja ti ne umijem to objasnit"...

"Neću da je neko nezadovoljan... Sinoć to ludi ne bi radio", dodaje Milović.

500 grama ekspolziva

Ovaj slučaj pominje se i u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv članova takozvanog policijskog narko kartela, kojim su, piše, rukovodili bivši policajci Mileta Ojadnić i Milović.

U tom dokumentu navodi se da je Milović u januaru 2020. godine, izradio i držao eksplozivnu materiju - eksplozivno oružje urađeno od 500 grama trinitrotoulena, detonatorske kapisle i sporogorečeg štapina, a koje je predao Mišuroviću, Aleksandru Kekoviću i osobi pod nadimkom "Mađo".

Piše da su potom njih trojica, 27. januara 2020. godine, oko 4:20 sati u Bokeškoj ulici, "ekspIozijom ispred ugostiteljskog objekta ‘Štrudla’, izazvali opasnost za život i telo ljudi i za imovinu čija vrednost prelazi 20.000 evra".

"Na način što je okrivijeni Ljubo Milović izradio eksplozivno oružje, odnosno eksplozivnu napravu koja se sastojala od 500 grama trinitrotoulena, detonatorske kapisle i sporogorečeg štapina, a zatim dao nalog okrivljenom Milošu Mišuroviču da angažuje lica koja će za novčani iznos aktivirati eksplozivnu napravu u ugostiteijskom objektu ‘Štrudla’, te potom okrivljenom Milošu Mišuroviču predao navedeno eksplozivno oružje, pa je okrivljeni Miloš Mišurovič za izvršenje zadatog naloga angažovao okrivijenog Aleksandra Kekovića i lice po imenu Mladen i nadimku ‘Mađo’ koji su prihvatili da aktiviraju eksplozivnu napravu u navedenom ugostiteljskom objektu, kojom prilikom im je predao eksplozivno oružje dobijeno od okrivljenog Ljuba Milovića, pa je dana 27. 1. 2020. godine, oko 04,20 časova, jedan od njih dvojice postavio navedenu eksplozivnu napravu ispred ugostiteljskog objekta ‘Štrudla’... koju je prethodno aktivirao paljenjem sporogorećeg fitilja, nakon čega je došlo do eksplozije".

Navodi se da je tada izazvana konkretna opasnost za život više osoba koji su se nalazili u blizini eksplozije, kao i konkretna opasnost za imovinu vlasnika ugostiteljskog objekta "Štrudla", koja, kako piše, vredi 240.240,00 evra...

"Nakon čega je okrivijeni Ljubo Milović dao okrivijenom Milošu Mišuroviću novac u iznosu od 4.000,00 evra, od kojeg iznosa je okrivijeni Miloš Mišurović predao okrivijenom Aleksandru Kekoviću i licu po imenu Mladen... iznos od 2.500,00 evra", stoji u optužnici.

U porukama koje su razmenili neposredno nakon eksplozije, sagovornici komentarišu da je "grunulo" i raspituju se da li je naprava unutra postavljena... Nekoliko sati kasnije, razgovor prelazi na novac i pitaju se sa koliko da isplate radnike...

Planuo i "mercedes"

Milović, Mišurović i Keković, istom optužnicom SDT-a, terete se da su 8. januara 2020. godine, požarom izazvali opasnost za imovinu čija vrednost prelazi iznos od 20.000 evra.

"Na način što je okrivijeni Ljubo Milović dao nalog okrivljenom Milošu Mišuroviču da angažuje lica koja če za novčani iznos zapaliti vozilo marke ‘mercedes S AMG’, vlasništvo oštečenog Mirka Bojovića i u tom ciiju okrivijenom Milošu Mišuroviču dao novac u iznosu od 2.000,00 evra, pa je okrivijeni Miloš Mišurovič, za izvršenje zadatog naloga, angažovao okrivljenog Aleksandra Kekoviča i lice po imenu Mladen i nadimku ‘Mađo’, koji su prihvatili da zapale vozilo oštečenog, pa je dana 08.01.2020.godine lice po imenu Mladen.... dovezlo vozilom okrivljenog Keković Aleksandra na navedeno mesto gde je bilo parkirano vozilo oštećenog Mirka Bojovića, kojom prilikom je Keković Aleksandar benzinom polio donji deo prednjeg vetrobranskog stakla, kojom prilikom se benzin kanalima za odvod spustio ispod vozila i oko prednjih točkova, nakon čega je šibicom ili upaljačem zapalio benzin i izazavao požar na vozilu, vrednosti 21.292,26 evra", stoji u optužnici...