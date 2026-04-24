Muškarac (41) nastradao je danas na planini Jadovnik tokom radova u šumi, kada je na njega palo drvo koje je prethodno posekao.

- Nesreća se dogodila prilikom obavljanja redovnih poslova seče, a drvo je, iz za sada neutvrđenih razloga, palo direktno na radnika i usmrtilo ga na licu mesta - potvrdjeno je za agenciju RINA.

Nastradali muškarac bio je zaposlen u firmi koja se bavi drvoprerađivačkom industrijom.

O tačnim okolnostima koje su dovele do ove teške nesreće izjasniće se nadležni državni organi nakon sprovedene istrage.

