Muškarac (41) nastradao je danas na planini Jadovnik tokom radova u šumi, kada je na njega palo drvo koje je prethodno posekao.

- Nesreća se dogodila prilikom obavljanja redovnih poslova seče, a drvo je, iz za sada neutvrđenih razloga, palo direktno na radnika i usmrtilo ga na licu mesta - potvrdjeno je za agenciju RINA.

Nastradali muškarac bio je zaposlen u firmi koja se bavi drvoprerađivačkom industrijom.