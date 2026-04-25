Slušaj vest

Nakon hapšenja vođe balkanskog kartela, Svetislava Filipovića, od strane Evropola, otvara se pitanje koliko dugo narkotici cirkulišu kroz Balkan i odakle dolaze. Da li smo neprimetno postali ključni koridor međunarodnog narko-biznisa i ko je dozvolio da se država pretvori u tranzitnu stanicu droge?

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: Slađa Nedeljković, novinarka Kurira, i Miloje Ćirović Ćira, pripadnik MUP-a u penziji.

Kako karteli bez mora stižu do Evrope?

Ako znamo da je Bolivija zemlja bez izlaza na more, kako je Filipovićev kartel uspeo da transportuje skoro tri tone kokaina do luka u Brazilu ili Argentini, a zatim i do Evrope? Nedeljković objašnjava:

- Bolivija, baš kao i Srbija, nema izlaz na more, ali je itekako važno tranzitno područje za transport kokaina i drugih vrsta droge. Takođe, moramo da napomenemo da je uhapšen samo jedan od vođa pojedinih ogranaka Balkanskog kartela. Balkanski kartel, kao takav, na lokalnom nivou, u Boliviji, Urugvaju i drugim zemljama Južne i Srednje Amerike, ima snažna uporišta u određenim kriminalnim strukturama. Setimo se "Anđela pakla" i drugih kartela koji nesmetano funkcionišu i koji su u stanju da za određeni novac angažuju i maloletna lica za prenos kokaina - kaže Nedeljković i dodaje:

- Još devedesetih godina kriminalci sa Balkana asimilovali su se sa lokalnim stanovništvom i tako nesmetano funkcionišu. Takođe, treba napomenuti da oni koji žele da postanu deo pomorskih ruta na relaciji Južna Amerika–Evropa moraju biti strogo kontrolisani. Često izbor ne pada na ljude sa Balkana, jer se smatra da su podložniji manipulaciji i novcu. To dovoljno govori o tome koliko su ozbiljni bili ljudi poput Zorana Jakšića, koji je preminuo u zatvoru u Peruu i koji je bio poznat kao jedan od narko-bosova koji su upravljali tim rutama.

Slađa Nedeljković Foto: Kurir Televizija

Balkan kao čvorište globalnog narko-biznisa

Španija je godinama važila za glavnu ulaznu kapiju, dok su Srbija i Albanija prepoznate kao važni logistički centri u lancu trgovine drogom, što otvara pitanje da li su luke i carinski terminali postali potencijalno slabe tačke u borbi protiv narko-mreža.

Miloje Ćirović Ćira objašnjava da policija u borbi protiv narko-kartela koristi sva savremena sredstva i da je od presudnog značaja saradnja bezbednosnih službi na globalnom nivou, ali ističe da ni kriminalne organizacije ne zaostaju, već takođe primenjuju moderne metode kako bi unapredile proizvodnju i transport droge, ostale uspešne i izbegle otkrivanje. Kako navodi, droga se transportuje na različite načine, drumskim putem, vodenim putem, uključujući podmornice i brodove, zatim rečnim tokovima poput Dunava, ali i vazdušnim putem.

Miloje Ćirović Ćira Foto: Kurir Televizija

- Narko-karteli su danas izuzetno dobro organizovani i funkcionišu po principu savremenih korporacija. Postoji glavni vođa, zatim uži krug ljudi od najvećeg poverenja, pa sektori zaduženi za logistiku i transport, kao i operativci koji preuzimaju i dalje distribuiraju robu. Često se pripadnici različitih sektora međusobno ne poznaju, upravo kako bi se sprečilo razotkrivanje cele mreže u slučaju hapšenja - zaključuje Ćirović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs