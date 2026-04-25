Slušaj vest

Dečak (13) povređen je juče, oko 16 časova, u Novom Sadu na uglu Temerinske i Primorske ulice u Novom Sadu kada se aktivirala vrsta eksplozivne naprave, a kako saznajemo, dečak je stabilno i uskoro će biti pušten na kućno lečenje.

Prema nezvaničnim informacijama, dečak je pronašao u smeću za sada neidentifikovanu eksplozivnu napravu i izvukao osigurač, a prilikom ekplozine mu je povređena ruka.

- Dečak je ubrzo nakon što je povređen primljen na Odeljenje hirurgije Dečje bolnice. Tamo su mu rane na ruci sanirane, a stanje je proglašeno stabilnim. Ipak, zbog sigurnosti i održavanja stanja, zadržan je u bolnici. Dete je imalo pšovredu malog prsta ruke, ali je sada u dobrom opštezdravstvenom stanju - trvrdi naš izvor. 

Podsećamo, do incidenta je došlo kada se, prema nezvaničnim saznanjima, eksplozivna naprava aktivirala nakon što je pronađena u smeću.

Mesto gde je dečak aktivirao ekplozivnu napravu u Novom Sadu Foto: printscreen Instagram/192, Privatna arhiva

Jačina detonacije razbacala je otpad i predmete po ulici, što se vidi i na snimcima sa lica mesta.

Policija je odmah izašla na teren i obavila uviđaj, a istraga je i dalje u toku.

Ne propustiteHronikaPOZNATO STANJE POVREĐENOG DEČAKA U EKSPLOZIJI U NOVOM SADU: Oglasili se iz bolnice i otkrili njegov stepen povreda, zadržan u bolnici
decak2.jpg
HronikaOBJAVLJEN SNIMAK NAKON EKSPLOZIJE U NOVOM SADU: Dečak (13) našao BOMBU U SMEĆU, povređen prilikom detonacije! Jezivi prizori nakon razaranja (VIDEO)
Novi Sad
HronikaDEČAK (13) POVREĐEN U EKSPLOZIJI U NOVOM SADU Naprava nađena u smeću
gužva ,saobraćaj, noć,hitna pomoć
HronikaPAO DILER IZ NOVOG SADA! Policija zaplenila 7 kilograma amfetamina (foto)
amfetamin, droga, Novi Sad