Dečak (13) povređen je juče, oko 16 časova, u Novom Sadu na uglu Temerinske i Primorske ulice u Novom Sadu kada se aktivirala vrsta eksplozivne naprave, a kako saznajemo, dečak je stabilno i uskoro će biti pušten na kućno lečenje.

Prema nezvaničnim informacijama, dečak je pronašao u smeću za sada neidentifikovanu eksplozivnu napravu i izvukao osigurač, a prilikom ekplozine mu je povređena ruka.

- Dečak je ubrzo nakon što je povređen primljen na Odeljenje hirurgije Dečje bolnice. Tamo su mu rane na ruci sanirane, a stanje je proglašeno stabilnim. Ipak, zbog sigurnosti i održavanja stanja, zadržan je u bolnici. Dete je imalo pšovredu malog prsta ruke, ali je sada u dobrom opštezdravstvenom stanju - trvrdi naš izvor.

Podsećamo, do incidenta je došlo kada se, prema nezvaničnim saznanjima, eksplozivna naprava aktivirala nakon što je pronađena u smeću.

Jačina detonacije razbacala je otpad i predmete po ulici, što se vidi i na snimcima sa lica mesta.