Motociklista (40) poginuo je sinoć u Beogradu kod Ade Ciganlije.

Nesreća se dogodila u 23.21 čas kada je motociklista pao sa nadvožnjaka - "tobogana".

Kako nezvanično saznajemo, vozač koji je upravljao motociklom pao sa nadvožnjaka dok se kretao u smeru ka Banovom brdu. Nažalost, preminuo je na licu mesta.

Policija i ekipa Hitne pomoći ubrzo su došle na lice mesta, ali su lekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt muškarca.

Prema prvim informacijama, motociklista je star 40 godina, a povredama je podlegao na licu mesta, pre intervencije Hitne pomoći. 

Policija je izvršila uviđaj, a istraga je i dalje u toku. Službenici policijske uprave temeljno prikupljaju sve informacije o stanju vozača, vozila kojim je upravljao, kao i okolnosti koje su dovele do pada sa velike visine, kako bi utvrdili šta se tačno dogodilo.

Inače, ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 115 intervencija, od kojih je 27 bilo na javnom mestu, uglavnom zbog tuča i osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među kojima srčani i astmatičari, onkološki pacijenti, kao i osobe sa povišenim krvnim pritiskom.

hitna pomoć noć
HronikaUŽAS NA ADI CIGANLIJI: Telo žene izvučeno iz vode, upućeno na obdukciju
HronikaNAĐENO TELO PORED RESTORANA NA ADI CIGANLIJI Na terenu vatrogasne ekipe i policija
Zanimljivosti"Beogradsko more" krije mračnu tajnu: Danas je poznato kupalište, nekada bilo zloglasni zatvor u kome su robijali i Tito i Draža
Ada Ciganlija