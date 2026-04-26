U velikoj akciji crnogorske policije uhapšena su tri lica u utorak za koje se sumnja da su za škaljarski klan obavljali najprljavije poslove i počinili najmanje šest ubistava. O njihovim svirepim zločinima bio je spreman da govori pred tužilaštvom, u svojstvu svedoka, Edmond Mustafa, pripadnik istog ozloglašenog klana, ali je ubijen 27. februara 2024. godine u Baru, neposredno nakon što je najavio "raskrinkavanje" svojih saboraca.

Mustafa je, navodno, bio spreman da u svojstvu svedoka-saradnika otkrije sve o čak 11 likvidacija za koje se sumnjiče "škaljarci". Za njegovo ubistvo osuđen je, Dino Ibrahimović, na 15 godina zatvora. Ibrahimović je, takođe, označen kao pripadnik škaljarskog klana.

- Ubistvo Edmond Mustafe je specifično, da "škaljarci" su udarili na "škaljarca", odnosno na svog čoveka. Međutim, ako uzmemo u obzir to da je Mustafa bio spreman da svedoči o zločinima klana čiji je i sam bio član, sa logikče tačke gledišta, njegova smrt je bila izvesna - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Ako se prisetimo Skaj poruka koje su se pominjale na suđenjima, Edmond Mustafa je znao neposredno pre smrti da je bio na meti suparničkog kavačkog klana, ali i svog, škaljarskog. Dojučerašnji saborci nisu mogli da mu oproste izdaju - naveo je izvor za Kurir.

Prljav veš izneo javno

Predrag Peđa Đuričković, Mališa Bubanja i Lazar Klakor, za koje se sumnja da su pripadnici škaljarskog klana, uhapšeni su u utorak po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva u velikoj akciji crnogorske policije, jer se dovode u vezu sa najtežim zločinima i koji su za klan radili najprljavije poslove. Deo njihove kriminalne grupe bio je i Edmond Mustafa.

Prema nezvaničnim saznanjima, uhapšeni su imali ključne uloge unutar klana.

- Reč je o članovima škaljarskog klana koji su bili zaduženi za izvršavanje najtežih zadataka. Sumnja se da su kao egzekutori učestvovali u više brutalnih likvidacija, i to na izuzetno surov način, kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu - kaže sagovornik i nastavlja:

- Navodno je reč o plaćenim ubicama koji su imali monstruozne zadatke i direktno izvršavali naloge dobijene s vrha klana - dodaje izvor.

Edmond Mustafa je pre ubistva svojim saoborcima pretio da će otkriti sve prljave tajne njihove kriminalne grupe. On je pre smrti i na društvenim mrežama iznosio "prljav veš" ove kriminalne organizacije.

- Mustafa je ušao u rat sa članovima svog klana, pričao je da će da otkrije sve o najmanje 11 ubistava koje je počinio škaljarski klan i tako se zamerio svojima. Pričalo se i da je on "promenio dres" pa prešao u suprotstavljeni kavački klan - podsetio je izvor.

Ubistvo u Baru

"Škaljarac" Edmond Mustafa iz Ulcinja, ubijen je 27. februara 2024. godine, u jutarnjim časovima u Baru, kada je na njega napadač ispalio rafal. Kao direktni izvršilac likvidacije sugrađanina na uglu Ulice popa Dukljanina i Ulice maršala Tita, osuđen je Dino Ibrahimović.

Kako smo ranije pisali, on je prišao Mustafi i u njega je ispalio više metaka iz automatske puške, a zatim je, nakon što je ubijeni pao, prišao i ispalio dodatne hice u njega.

- Sam čin nisam video, čuo sam rafalnu paljbu, mislio sam da deca bacaju petarde. Neko je povikao: "Ubiše čoveka!". Kad sam izašao video sam ga i prišao da pomognem, ali on nije davao znakove života. Naišla je mlađa ženska osoba koja je plakala i rekla da joj je to brat. Neko je pozvao policiju i Hitnu, a ja sam je grlio dok oni nisu došli. Jedan čovek je rekao kako je video ubicu koji je prišao i pucao i da je bio obučen u crno - rekao je na jednom od suđenja svedok zločina.

Sestra stradalog, Erjona Marisenović, rekla je na suđenju da se seća samo svog brata, ali ne i ljudi koji su tog 27. februara bili na mestu zločina.

- Videla sam samo brata, jedino se njega sećam, nisam obraćala pažnju ko je sve tu bio. Optuženom samo mogu da kažem da je ubio i nas, hvala mu - rekla je ona.

Uviđaj je tada, u prisustvu policije, obavila viša državna tužiteljka Irena Burić, koja je i potvrdila da je uhapšen Dino Ibrahimović i da mu se, osim ubistva, na teret stavlja i krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava.

Podsetimo, u optužnici se, između ostalog, navodilo da su dokazi protiv Dina Ibrahimovića potvrđeni i iskazima svedoka koji su opisali lice koje je izvršilo ubistvo i naveli da je upravljao trotinetom, opisali su putanju njegovog kretanja - dolaska i odlaska sa lica mesta, kao i kako je dotični bio obučen.

Skaj aplikacija

Na čelu klana čiji je član skoro deceniju bio i sam Mustafa, nalazio se Alan Kožar, koji je likvidiran u leto 2020. godine na Krfu. Mnogi su tvrdili da je Mustafa tada promenio dres, a o tome najbolje svedoče transkripti brojnih poruka i fotografija sa Skaj aplikacije.

Naime, Edmond je, kako kažu izvori upoznati sa slučajem, ušao u rat sa pripadnicima svog klana, a otišao je toliko daleko da je na društvene mreže kačio materijal sa Skaj aplikacije, odnosno prepiske koje su međusobno vodili pripadnici škaljarskog klana.

- Navodno, Mustafa se posle ubistva Alana Kožara razočarao u svoje saborce, verujući da su Kožara "škaljarci" prodali "kavčanima". Inače, Alan Kožar je godinama važio za vođu kriminalne grupe iz Bara, a tokom rata kavačkog i škaljarskog klana, njegova grupa se praktično stopila u škaljarski klan. Time se praktično zamerio svojima, nisu mu oprostili izdaju - kaže izvor.

Naime, Msutafa je, kako se sumnja, imao nekoliko profila na društvenim mrežama Instagram i Tiktok, na kojima je "ogovarao" "škaljarce". Kako dalje navode izvori, materijal koji je Mustafa kačio na mreže, navodno se nalazi i u policijskim dokumentima. Jedan od tih profila se zvao "Dolazi lično đavo po svoje".

Mustafa je tu objavljivao da zna ko je sve učestvovao u ubistvima Armina Muše Osmanagića, Andrije Mrdaka, Srđana Vlahovića, Božidara Tomaševića, Željka Vukoslavčevića, Ivana Labana, Slobodana Šaranovića, Nika Roganovića, Miloša Šakovića, Marka Jovanovića, Marka Sjekloće i Jovana Klisića.