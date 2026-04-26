Nesreća se dogodila u ulici Trešnjinog cveta, a prema potvrđenim informacijama, mladić je pao sa visine od oko 3 metra dok je bio na radnom mestu.

Ekipa Hitne pomoći je povređenog mladića u kritičnom stanju transportovala u bolnicu, gde je odmah po prijemu upućen u operacionu salu. Zbog težine povreda, istražni organi nisu mogli da obave razgovor sa njim.

Lekarski timovi konstatovali su niz teških telesnih povreda - krvarenje između mozga i lobanje, teško nagnječenje slezine sa unutrašnjim krvarenjem i prelomi 7. i 9. rebra sa leve strane.

Nakon složenih hirurških zahvata, mladić je zadržan na daljem lečenju u jedinici intenzivne nege .

Slučaj su preuzele nadležne policijske stanice, a detaljna istraga će utvrditi tačne okolnosti pada, kao i to da li su na radnom mestu bile ispoštovane sve propisane mere bezbednosti i zaštite na radu.