O velikoj akciji hapšenja oglasio se MUP
Novi detalji
OTKRIVENO KO JE UHAPŠEN ZBOG VELIKE KOLIČINE KOKAINA: Dvojica iz Smedereva i Beograđanin pali zbog 17 kg droge (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu zaplenili su 17 kilograma kokaina i uhapsili N. S. (41) i D. P. (31) iz Smedereva i L. S. (35) sa područja Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Novosadska kriminalistička policija pronašla je kokain na području Mladenovca, u kamionu pored kojeg su zatečeni osumnjičeni - saopšteno je iz MUP.
Zaplenjen kokain Foto: Mup
Svoj trojici je, kako se dodaje u saopšenju, određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
