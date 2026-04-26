OVO SU EGZEKUTORI, ONI SU SEJALI SMRT U RATU KLANOVA: Crna sudbina 13 "škaljaraca" koji stoje iza monstruoznih ubistava suparnika! (foto)
Od 13 pripadnika barske ćelije škaljarskog krminalnog klana, kojoj Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore na teret stavlja šest ubistava počinjenih u periodu od 2017. do 2019. godine na teritoriji Crne Gore i Španije, njih petoro je ubijeno, uključujući i dvojicu vođa, Alana Kožara i Mileta Radulovića, zvanog Kapetan.
- Od preostalih osmoro osumnjičenih, njih troje je uhapšeno u utorak u velikoj policijskoj akciji u Baru i Tivtu, dvoje se već nalazi u pritvoru zbog drugih krivičnih dela, dok je troje u bekstvu - objašnjava naš izvor.
Kako se navodi u Naredbi za sprovođenje istrage protiv pripadnika škalajrskog klana, njima se na teret stavljaju likvidacije pripadnika kavačkog klana - Davora Prelevića i Siniše Vlahovića u Španiji, zatim Željka Bulatovića, Maka Sjekloće i Ilije Krstića u Crnj Gori, kao i livkdacija Slobodana Šaranovića u Crnoj Gori.
- Krivična dela su vršena iz bezobzirne osvete, koristoljublja i radi uspostavljanja prevlasti u podzemlju. Vođe kriminalne organizacije, pokojni Mile Radulović i Alan Kožar, određivali su ko će biti lišen života, a ostali osumnjičeni su imali tačno određene uloge i zadate u izvršenju ovih krivičnih dela - navodi se u dokumentima crnogorskog tužilaštva i dodaje se:
i- Osumnjičeni Lazar Klakor, Tripo Ivović i Stefan Janković zajedno sa pokojnim Damirom Hodžićem, Zijadom Nurkovićem i Edmondom Mustafom od početka 2017, a osumnjičeni Stefan Đukić Mandić, Vuk Lakićević, Stefan Mićić, Predrag Đuričković i Mališa Bubonja od polovine 2019. godine, postali su pripadnici kriminalne organizacije koju su na teritoriji Crne Gore, Španije i drugih država Evrope organizovali pokojni Alan Kožar i Mile Radulović. Cilj im je bio vršenje krivičnih dela, radi sticanja nezakonite dobiti i moći. Grupa je imala jasno definisana unutrašnja pravila, kontrolu i disciplinu članova, a u svom delovanju je primenjivala nasilje.
Podsetimo, 21. aprila u velikoj policijskoj akciji u Crnoj Gori uhapšeni su Predrag Đuričković, Mališa Bubonja i Lazar Klakor, dok su osumnjičeni Stefan Đukić Mandić i Tripo Ivovoć već u pritvoru zbog drugih krivičnih dela.
- Uhapšenoj trojci je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva i činjenice da su od ranije poznati policiji i da imaju osuđujuće presude. Đukić Mandić se od 2020. godine nalazi u pritvoru u Ukrajini, gde je uhapšen posle neuspelog atenatat na Radoja Zvciera, vođu suprostvaljenog kavačkog klana. Osumnjičeni Tripo Ivović je 2024. godine uhapšen u Hrvatskoj i od tada je u tamošnjem pritvoru - kaže izvor i podseća da je Ivović u Hrvatskoj uhapšen zbog droge.
Naš izvor kaže da je za preostalom trojicom osumnjičenih rasipsana poternica.
- U bekstvu su Stefan Janković, Vuk Lakićević i Stefan Mićić. Janković već ima poternicu od 2025. godine zbog drugog krivičnog dela, a ista situacija je i sa Vukom Lakićevićem - navodi naš izvor.
Sagovornik Kurira podseća da su pripadnici klana Alan Kožar, Mile Radulović, Damir Hodžić, Zijad Nurković i Edmond Mustafa likvidirani.
- Alan Kožar je ubijen 23. jula 2020. godine na ostrvu Krf gde se skrivao od poternice, ali i od supranika. Mile Radulović, zvani Kapetan, otet je 14. oktobra 2020, mučen i na kraju ubijen. Iako njegovo telo nikada nije pronađeno, sumnja se da su ga ubili Veljko Belivuk, Marko Miljković i pripadnici njihovog kolana koji je sarađivao sa "kavčanim". Istog dana kad je Radulović otet, otet je i Damir Hodžić, ali je on likvidiran tog dana - podseća izvor i dodaje da je Zijad Nurković ubijen 19. aprila 2019. u Malagi.
- Nurković je izrešetan u automobilu na semaforu u španskom gradu. Sa njim u autu je tada bila trudna žene i dete - kaže izvor.
Poslednji u nizu likvidiranih "škaljaraca" je Edmond Mustafa. On je izrešetan u Baru 27. februara 2024. godine.
- Zbog sumnje da je ubio Mustafu na 15 godina zatvora je osuđen Dino Ibramihović, takođe pripadnik škalajrskog klana. Mustafa je pre smrti, navodno, svedočio u crnogorskom tužilaštvu i progovorio je o zločinima svoje kriminalne grupe - podseća sagovornik Kurira.
Nije došao u sud
Inače, jedan od odbeglih pripadnika barske ćelije škaljarskog klana, osumnjičeni Vuk Lakićević, na dan hapšenja pripadnika njegove kriminalnle grupe, 21. aprila, imao je zakazno ročište u Višem sudu u Podgorici, ali se nije pojavio.
- Protiv njega se vodi krivični postupak po potvrđenoj optužnici Specijalnog državnog tužilaštva za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaja ubistva. Pored ovoga, Lakićević je u martu 2024. osuđen na godinu dana zatvora pred Osnovnim sudom u Podgorici jer pretio sudiji. Osuđivan je i za tešku krađu 2017. godine - navodi izvor.
Prešao granicu 74 puta
Predrag Đuričković koji je uhapšen u utorak, u periodu od 2021. do marta ove godine čak 74 puta je prelazio granicu Crne Gore. Kako se saznaje, u većini slučajeva je išao za Srbiju, Albaniju, Bosnu i Hrvatsku.
- Poslednji put je evidentiran na graničnom prelazu u martu 2026. godine. Evidentiran je njegov izlazak iz zemlje, ali ne i povratak, što upućuje na zaključak da se Đuričković ilegalno vratio u Crnu Goru - navodi izvor.
Kotoranin Tripo Ivović uhapšen je u maju 2024. godine, a kako su pisali hrvatski mediji, uhapšen je zbog nelegalne proizvodnje i preprodaje droge. Istragom je bilo obuhvaćeno 10 osoba.
- Ivović je, inače, i vozač brdskih auto-trka koji se svojevremeno takmičio i na prvenstvu Crne Gore u Dubrovniku. Ivović je, navodno, bio tajni šef grupe koja je proizvodila marihuanu u Hrvatskoj. Ivović je u Hrvatskoj, u Đakovu, boravio neprijavljeno - pisali su mediji posle njegovog hapšenja.