Od 13 pripadnika barske ćelije škaljarskog krminalnog klana, kojoj Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore na teret stavlja šest ubistava počinjenih u periodu od 2017. do 2019. godine na teritoriji Crne Gore i Španije, njih petoro je ubijeno, uključujući i dvojicu vođa, Alana Kožara i Mileta Radulovića, zvanog Kapetan.

- Od preostalih osmoro osumnjičenih, njih troje je uhapšeno u utorak u velikoj policijskoj akciji u Baru i Tivtu, dvoje se već nalazi u pritvoru zbog drugih krivičnih dela, dok je troje u bekstvu - objašnjava naš izvor.

Odbegli Stefan Janković Foto: Kurir

Kako se navodi u Naredbi za sprovođenje istrage protiv pripadnika škalajrskog klana, njima se na teret stavljaju likvidacije pripadnika kavačkog klana - Davora Prelevića i Siniše Vlahovića u Španiji, zatim Željka Bulatovića, Maka Sjekloće i Ilije Krstića u Crnj Gori, kao i livkdacija Slobodana Šaranovića u Crnoj Gori.

- Krivična dela su vršena iz bezobzirne osvete, koristoljublja i radi uspostavljanja prevlasti u podzemlju. Vođe kriminalne organizacije, pokojni Mile Radulović i Alan Kožar, određivali su ko će biti lišen života, a ostali osumnjičeni su imali tačno određene uloge i zadate u izvršenju ovih krivičnih dela - navodi se u dokumentima crnogorskog tužilaštva i dodaje se:

Stefan Đukić Mandić Foto: Skaj prepiska sa dnevnih novina Dan

i- Osumnjičeni Lazar Klakor, Tripo Ivović i Stefan Janković zajedno sa pokojnim Damirom Hodžićem, Zijadom Nurkovićem i Edmondom Mustafom od početka 2017, a osumnjičeni Stefan Đukić Mandić, Vuk Lakićević, Stefan Mićić, Predrag Đuričković i Mališa Bubonja od polovine 2019. godine, postali su pripadnici kriminalne organizacije koju su na teritoriji Crne Gore, Španije i drugih država Evrope organizovali pokojni Alan Kožar i Mile Radulović. Cilj im je bio vršenje krivičnih dela, radi sticanja nezakonite dobiti i moći. Grupa je imala jasno definisana unutrašnja pravila, kontrolu i disciplinu članova, a u svom delovanju je primenjivala nasilje.

Uhapšen Predrag Đuričković Foto: Kurir

Podsetimo, 21. aprila u velikoj policijskoj akciji u Crnoj Gori uhapšeni su Predrag Đuričković, Mališa Bubonja i Lazar Klakor, dok su osumnjičeni Stefan Đukić Mandić i Tripo Ivovoć već u pritvoru zbog drugih krivičnih dela.

Uhapšeni Mališa Bubonja

- Uhapšenoj trojci je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva i činjenice da su od ranije poznati policiji i da imaju osuđujuće presude. Đukić Mandić se od 2020. godine nalazi u pritvoru u Ukrajini, gde je uhapšen posle neuspelog atenatat na Radoja Zvciera, vođu suprostvaljenog kavačkog klana. Osumnjičeni Tripo Ivović je 2024. godine uhapšen u Hrvatskoj i od tada je u tamošnjem pritvoru - kaže izvor i podseća da je Ivović u Hrvatskoj uhapšen zbog droge.

Tripo Ivović Foto: Kurir

Naš izvor kaže da je za preostalom trojicom osumnjičenih rasipsana poternica.

- U bekstvu su Stefan Janković, Vuk Lakićević i Stefan Mićić. Janković već ima poternicu od 2025. godine zbog drugog krivičnog dela, a ista situacija je i sa Vukom Lakićevićem - navodi naš izvor.

Stefan Mićić

Sagovornik Kurira podseća da su pripadnici klana Alan Kožar, Mile Radulović, Damir Hodžić, Zijad Nurković i Edmond Mustafa likvidirani.

Alan Kožar

- Alan Kožar je ubijen 23. jula 2020. godine na ostrvu Krf gde se skrivao od poternice, ali i od supranika. Mile Radulović, zvani Kapetan, otet je 14. oktobra 2020, mučen i na kraju ubijen. Iako njegovo telo nikada nije pronađeno, sumnja se da su ga ubili Veljko Belivuk, Marko Miljković i pripadnici njihovog kolana koji je sarađivao sa "kavčanim". Istog dana kad je Radulović otet, otet je i Damir Hodžić, ali je on likvidiran tog dana - podseća izvor i dodaje da je Zijad Nurković ubijen 19. aprila 2019. u Malagi.

- Nurković je izrešetan u automobilu na semaforu u španskom gradu. Sa njim u autu je tada bila trudna žene i dete - kaže izvor.

Zijad Nurković Foto: Facebook

Poslednji u nizu likvidiranih "škaljaraca" je Edmond Mustafa. On je izrešetan u Baru 27. februara 2024. godine.

Edmond Mustafa Foto: Printscreen/Facebook

- Zbog sumnje da je ubio Mustafu na 15 godina zatvora je osuđen Dino Ibramihović, takođe pripadnik škalajrskog klana. Mustafa je pre smrti, navodno, svedočio u crnogorskom tužilaštvu i progovorio je o zločinima svoje kriminalne grupe - podseća sagovornik Kurira.

Nije došao u sud

Inače, jedan od odbeglih pripadnika barske ćelije škaljarskog klana, osumnjičeni Vuk Lakićević, na dan hapšenja pripadnika njegove kriminalnle grupe, 21. aprila, imao je zakazno ročište u Višem sudu u Podgorici, ali se nije pojavio.

- Protiv njega se vodi krivični postupak po potvrđenoj optužnici Specijalnog državnog tužilaštva za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaja ubistva. Pored ovoga, Lakićević je u martu 2024. osuđen na godinu dana zatvora pred Osnovnim sudom u Podgorici jer pretio sudiji. Osuđivan je i za tešku krađu 2017. godine - navodi izvor.

Prešao granicu 74 puta

Predrag Đuričković koji je uhapšen u utorak, u periodu od 2021. do marta ove godine čak 74 puta je prelazio granicu Crne Gore. Kako se saznaje, u većini slučajeva je išao za Srbiju, Albaniju, Bosnu i Hrvatsku.

Dokumenta Predraga Đuričkovića Foto: Kurir

- Poslednji put je evidentiran na graničnom prelazu u martu 2026. godine. Evidentiran je njegov izlazak iz zemlje, ali ne i povratak, što upućuje na zaključak da se Đuričković ilegalno vratio u Crnu Goru - navodi izvor.