Bivša funkcionerka Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori, Mirjana Pajković, našla se u centru skandala zbog eksplicitnih snimaka koji su pušteni u javnost, a na kojima je, navodno, ona intimna sa Nikolom Drecunom, odbeglim članom kavačkog klana. Ona se od tada, kako ističe, bori sa nadležnim institucijama, bivšim partnerom kog optužuje da je sve snimke pustio u javnost, kao i javnom osudom.

Mirjana Pajković je pre nekoliko dana, gostujući u podkastu na Adria Tv-u, pričala, između ostalog, i o Nikoli Drecunu.

- Mislim da smo onu tezu "svakog čuda tri dana dosta" odavno pregazili. Ulazimo u četvrti mesec dešavanja nečega što nije očekivani epilog - počela je ona.

Mirjana Pajković u emisiji Puls Srbije Vikend kod Krune Une Mitrović

Naime, osim privatnih snimaka sa bivšim šefom policije, sa kojim je bila u emotivnoj vezi dve godine i sa kojim vodi medijski i sudski "rat", u javnost su procurili i njeni navodni eksplicitni sadržaji sa Drecunom, "kavčaninom" koji je na međunarodnoj Interpolovoj poternici i koji je sumnjiči za ubistva.

- Desilo se sve čime mi je prećeno. Ja sam dokazala da nemam veze sa njima! Sutradan se na nekom nalogu pojavio taj sadržaj. To je bio najveći apsurd, jer sam tim povodom saslušana ja, a ne neko ko je taj sadržaj objavio. Negira sam vezu sa Drecunom u svom iskazu - počela je Mirjana Pajković s objašnjenjem.

Na pitanje da li poznaje bilo koga iz ozloglašene kriminalne grupe, ili Nikolu Drecuna lično, Mirjana je odgovorila:

- Imam pravo da se družim sa kim god ja hoću.Bezbednosne provere ne treba da idu do banalnosti, do preintimnog zadriranja u četiri zida. Kao advokatica, jesam u kontaktu sa licima koji imaju krivične postupke, nekima sam dolazila i u zatvorske posete kao izabrana advokatica. Sa druge strane, na meni kao na građanki nije da ja proveravam ko se nalazi oko mene, u mom okruženju, već je to na nadležnim institucijama. Znala sam i da se našalim na taj račun - kada se krećem na javnim mestima i sedam u restorane, ne listam Interpolove poternice. Uvredljivo je to što se nameće da smo toliko podvodljivi da, ako sedimo sa nekim u društvu, automatski znači da sa njim vršimo krivična dela.

Nikola Drecun na poternici Foto: Printscreen/Interpol

Pajkovićeva je otkrila šta se dešava sa tužbama povodom eksplicitnih snimaka koji su izašli u javnost

- Moja situacija predstavlja izazov za pravosudne institucije,ali i nešto što testira puls javnosti i svest društva. Neke od mojih tužbi su i dalje u procesu, a neke su okončane. Trenutno je moj zaključak da institucije sistema nisu dovoljno jake da odgovore izazovima savremenih oblika kriminala, digitalnog i sajber nasilja - govori Mirjana.

Eksplicitni sadržaj koji je javno plasiran i sav prljav veš koji je objavljen, Mirjana je uporedila i sa Skaj prepiskama. Kako je navela, čak ni tu se nisu mogle videti uvrede žene, iznošenje privatnih detalja niti video-sadržaja.

- Ostajem pri tom stavu. Mnogo toga smo čitali. U svemu tome nismo mogli da protičamo da se bilo gde radilo o ovakvoj vrsti obračuna ni sa jednom ženom. Naravno, ne opravdavam sadržaj tih prepiski, kao ni počinjena krivična dela, samo govorim o etici i kulturi komunikacije, koje ima više tu nego u mom slučaju - rekla je.

Skandal-majstor "kavčana" osumnjičen za dva dvostruka ubistva

Podsetimo, Nikoli Drecunu (33), odbeglom pripadniku kavačkog klana, sudi se u podgoričkom Višem sudu zbog ubistva Dragana Roganovića i Petra Kaluđerovića.

Drecunu se sudi u odsustvu, budući da je u bekstvu i da je za njim raspisana Interpolova poternica.

Inače, u kriminalnom dosijeu Nikole Drecuna, pored dvostrukog ubistva na Cetinju, upisana su i druga teška krivična dela. Tako je Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo optužnicu protiv njega i još jedne osobe zbog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića, koje se dogodilo krajem septembra 2025. na Cetinju. Dakle, kako proizilazi iz optužnice, dok ga je policija tražila, Drecun je osumnjičen da je počinio novo dvostruko ubistvo.

O Drecunu se pisalo i 2023. godine, kao žrtvi policijske torture. Naime, navodno je ekipa prljavih policajaca u Crnoj Gori mučila Drecuna, a on je bio primoran da proguta žilet kako ne bi progovorio.

Njegovo se ime u proteklih mesec dana mnogo puta pominjalo u javnosti, naročito nakon što su procurile informacije da je imao aferu sa Mirjanom Pajković.