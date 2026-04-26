Požega - Na auto-putu Miloš Veliki, na izlasku iz tunela Tunel Laz u smeru od Požege ka Beogradu, došlo je do požara na kamionu, usled čega je saobraćaj na ovoj deonici potpuno obustavljen.

- Prema informacijama sa terena, zapalila se kabina teretnog vozila, a plamen je zahvatio prednji deo kamiona. Na lice mesta odmah su upućene vatrogasne ekipe koje gase požar, kao i ekipa Hitne pomoći, potvrđeno je za agenciju RINA.

Zapaljen kamion
Foto: RINA

Zbog ove vanredne situacije formirane su kolone vozila, a vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce i da prate uputstva nadležnih službi.

Za sada nema potvrde o eventualno povređenima, dok će uzrok izbijanja požara biti utvrđen nakon završetka intervencije.

