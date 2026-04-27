U Višem sudu u Nišu danas je odloženo suđenje roditeljima maloletnika (14) koji je pre tri godine izmasakrirao sa 37 uboda nožem Andreja Simića (14), svog školskog druga, u Niškoj Banji.

Kako je preneto novinarima okupljenim ispred suda, jer javnost zbog zaštite maloletnog svedoka ne sme prisustvovati glavnom pretresu, suđenje je odloženo zbog nedolaska advokata okrivljenih.

Foto: Kurir/M.S.

- Opstrukcije su već krenule, a ovo je samo nastavak tog procesa jer advokati optuženih imaju neka važnija suđenja od ovog!? - rečeno je novinarima ispred suda.

Saša Knežević, advokat Sanje i Miće Simića, rodidetelja pokojnog Andreja, rekao je pre nego što su ušli u sudnicu i čuli da se ročište odlaže, da bi ukupno trebalo sud da ispita 15 ili 16 svedoka.

- Prošli put je ispitan razredni starešina i profesorka likovnog, a danas je trebalo ispitati četvoro lica koji su imali saznanja o ponašanju maloletnika koji je učinio zločin - rekao je Knežević.

Kako nezvanično saznajemo, danas je trebalo ispitati nekoliko komšija iz Niške Banje, ali i jednog roditelja kome je maloletni ubica stavljao nož na stomak.

Roditelji dečaka ubice se optužnicom terete da su neadekvatno reagovali na nasilne sklonosti svog sina, koji je 5. oktobra 2023. godine usmrtio Andreja, druga iz školske klupe. Andrej je, na njegov poziv, otišao kod njega ujutru kobnog dana. Trebalo je da dođu još dva dečaka, ali nisu došla.

- Dečaci su bili u improvizovanoj teretani na tavanu kuće osumnjičenog. Tu se nešto dogodilo i Andrej je usmrćen nožem - podseća izvor i dodaje da je dečak u vreme zločina imao 13 godina, što znači da je bio krivično neodgovoran.