POŽAR U POZNATOM RESTORANU NA AUTOKOMANDI: Gusti dim se nadvio nad lokalom, nije prvi put da gori!
U poznatom restoranu na Autokomandi u Beogradu danas je izbio požar, a kako Kurir saznaje, vatra je krenula u ventilaciji kuhinje!
- Vatrogasne ekipe primile su dojavu oko 12 časova, a dolaskom na lice mesta, ustanovljeno je da gori ventilacioni kanal u kuhinji poznatog restorana - kaže izvor Kurira i dodaje:
- Sumnja se da je požar izazvala masnoća koja se nalazi u ventalacionim cevima.
Inače, crni gusti dim odmah se nadvio nad restoranom, međutim, na svu sreću, požar je brzo ugašen i sprečeno je širenje na ostale prostorije restorana.
Podsetimo, ovo nije prvi put da je izbio požar u poznatom restoranu. Pre četiri godine desila se upravo ista situacija.
- Požar koji je izbio u ovom restoranu pre četiri godine, takođe, je brzo lokalizovan, a i tada je do požara došlo u ventilaciji - podseća izvor.