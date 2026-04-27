U poznatom restoranu na Autokomandi u Beogradu danas je izbio požar, a kako Kurir saznaje, vatra je krenula u ventilaciji kuhinje!

- Vatrogasne ekipe primile su dojavu oko 12 časova, a dolaskom na lice mesta, ustanovljeno je da gori ventilacioni kanal u kuhinji poznatog restorana - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Sumnja se da je požar izazvala masnoća koja se nalazi u ventalacionim cevima.

Inače, crni gusti dim odmah se nadvio nad restoranom, međutim, na svu sreću, požar je brzo ugašen i sprečeno je širenje na ostale prostorije restorana.

Podsetimo, ovo nije prvi put da je izbio požar u poznatom restoranu. Pre četiri godine desila se upravo ista situacija.

- Požar koji je izbio u ovom restoranu pre četiri godine, takođe, je brzo lokalizovan, a i tada je do požara došlo u ventilaciji - podseća izvor.

