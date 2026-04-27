Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa policijskim službenicima Policijske uprave Sremska Mitrovica, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, uhapsili su B. M. (66) iz Sremske Mitrovice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policijski službenici su u Rumi, pregledom kombija kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli i privremeno oduzeli 15 bala duvana u listu, ukupne težine 540 kilograma, koje je prevozio bez pratećih dozvola i odobrenja izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije.

Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Oduzeti duvan je, kako se sumnja, bio namenjen daljoj prodaji, na koji način je oštećen budžet Srbije za oko 4.472.280 dinara.



Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.