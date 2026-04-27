Državljanin Crne Gore V.V. (46), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica NCB Interpola Podgorica, uhapšen je u Italiji, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, reč je o osobi koja se potražuje radi obezbeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je počinio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije.

Iz Uprave policije ističu da je u toku dalja komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Rim, kako bi se sprovela procedura izručenja.

"Vijesti" prenose da je reč o Vojinu V.

Kurir.rs/Vijesti

Ne propustiteCrna GoraLISICE NA RUKE STAVLJENE ČLANU KRIMINALNE GRUPE IZ PODGORICE Uhapšen zbog 300 grama kokaina
HronikaPALE ZVICEROVE ZVERKE ZADUŽENE ZA ŠVERC TONA KOKAINA! Evo ko je uhapšen u jutrošnjoj akciji u Crnoj Gori!
HronikaRASPLAMSAVA SE RAT ŠKALJARSKOG I KAVAČKOG KLANA! Isplivali novi detalji iz "Skaj" poruka, otkrivaju JEZIVE DETALJE NAJBRUTALNIJIH UBISTAVA (VIDEO)
