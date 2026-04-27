Slušaj vest

Državljanin Crne Gore V.V. (46), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica NCB Interpola Podgorica, uhapšen je u Italiji, saopšteno je iz Uprave policije.

"Njega je crnogorska policija potraživala radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije", navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije ističu da je u toku dalja komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Rim, kako bi se sprovela procedura izručenja.

"Vijesti" prenose da je reč o Vojinu V.