U beogradskom naselju Zemun Polje, u ulici Akrobate Aleksića, juče oko 18 časova došlo je do brutalnog uličnog obračuna koji se završio krvoprolićem.

Prema nezvaničnim informacijama, mladić L. J. (23) zadobio je ubodnu ranu u predelu grudi, nakon što mu je muškarac T. M. (31) zario sečivo tokom tuče.

Iako će precizne okolnosti incidenta biti utvrđene tek nakon detaljne istrage, sumnja se da je ranjeni L. J. (23) prvi napao šesnaestogodišnjeg dečaka.

Navodno, videvši da mu je sin ugrožen, otac tinejdžera je istrčao, sukobio se sa L. J, a potom ga izbo i naneo mu teške telesne povrede.

Ekipa Hitne pomoći je ranjenog mladića prevezla u bolnicu, gde je zadržan na lečenju zbog težine povreda. Prema saznanjima, L. J. nije nepoznat istražnim organima. Do sada je hapšen u više navrata zbog različitih krivičnih dela.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, T. M. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. On će u tom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje.

Policija je na licu mesta obavila uviđaj, a u sklopu istrage biće ispitani svedoci, kao i akteri ove drame, kako bi se precizno utvrdilo ko je započeo sukob i da li je reč o samoodbrani ili brutalnom obračunu.

Kurir.rs/ Telegraf

