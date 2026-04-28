Državljanin Crne Gore Vojin Vučinić (46), navodno blizak odbeglom vođi kavačkog klana Radoju Zviceru, uhapšen je u Italiji.

Kako je saopšteno iz crnogorske policije, za njim se tragalo zbog sumnje da je učestvovao u stvaranju kriminalne organizacije, zbog čega se protiv Vučinića vodi krivični postupak pred Višim sudom u Podgorici.

- Sledi dalja komunikacija između NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Rim u cilju izručenjenja Vučinića Crnoj Gori - saopšteno je iz policije.

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore, podsetimo, u januaru ove godine je saopštilo da je podignuta optužnica protiv 13 pripadnika kriminalnog klana, koju je predvodio Radoje Zvicer. Među 13 optuženih je i Vojin Vučinić, za kojim je tada raspisana međunarodna poternica, jer je bio u bekstvu.

1/6 Vidi galeriju Selfi slike vođe kavačkog klana Foto: Printksrin

Kako je saopšteno, optuženi se terete za stvaranje kriminalne organizacije, više krivičnih dela nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, zloupotrebe službenog položaja, kao i za falsifikovanje isprava, prevare i pranje novca.

U saopštenju tužilaštva navodi se da su optuženi, tokom 2019. godine, postali članovi kriminalne organizacije koju je organizovao Zvicer, a cilj delovanja ove kriminalne grupe bio je vršenje najtežih krivičnih dela, odnosno ubistava na teritoriji Crne Gore i drugih evropskih država.

- Kriminalna organizacija je delovala radi sticanja nezakonite dobiti i moći, pri čemu je svaki član imao unapred određeni zadatak i jasno definisanu ulogu - navedeno je tada u saopštenju.