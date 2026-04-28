U Višem sudu u Beogradu danas su u nastavku suđenja zaposlenima u Kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela, koji se terete za nesavestan rad u službi koji je za posledicu imao smrt penzionera Stanimira Brajkovića, koji je u zatvoru služio kaznu zbog prekršaja, prikazani video-snimci nadzornih kamera od dana kada je on preminuo.

Podsetimo, penzioner koji je služio kaznu zbog neplaćene novčane kazne za bacanje petardi, kako se sumnja, danima je trpeo psihičko, fizičko i seksualno zlostavljanje cimera iz ćelije, a od zadobijenih povreda preminuo je 4. februara 2024.

Na snimcima sa nadzornih kamera, koji su danas prikazani u sudnici, vidi se kako u hodniku zatvora 1. februara 2024. godine Brajkoviću pomaže jedan muškarac da šeta dok se vraća u sobu, dok ga već 4. februara vode dvojica muškaraca i on se otežano kreće.

Istog dana, kako se vidi na snimku, zaposleni su ga prebacili iz sobe broj 14 u kojoj je do tada boravio u sobu broj 12.

Nekoliko sati kasnije, u večernjim časovima, kamere su zabeležile kako nekoliko osuđenika i jedan od zaposlenih iznose Brajkovića u ćebetu kako bi ga preuzela Hitna pomoć.

- Brajković je tada bio u nesvesti, započeta je reanimacija, ali je onda došla Hitna pomoć zbog čega je u ćebetu prenet na sprat ispod - objasnio je posle prikazivanja ovog snimka optuženi Stefan Pavlović, koji je u to vreme bio komandir u zatvoru.

U sudnici su danas prikazane i fotografije sa obdukcije na kojima se vidi da je Brajković imao brojne modrice, podive po nogama i stomaku.

Iako je za danas bilo planirano iznošenje završnih reči, sudija je odlučio da za sledeće suđenje, koje je zakazano za 17. jun, pozove dva svedoka iz sobe u kojoj je bio Brajković.

Podsetimo optužnicom Višeg javnog tužilalaštva u Beogradu, za nesavestan rad u službi optuženi su lekarka Vesna Sredojević, kao i pripadnici Službe za obezbeđenje – vođa smene Slađan Kovačević zaposlen na mestu mlađeg nadzornika, kao i trojica komandira Dušan Komazec, Stefan Pavlović i Zoran Krstić.

Stanimir Brajković, podsetimo, preminuo je 4. februara 2024. u zatvoru u kom je izdržavao prekršajnu kaznu, zbog neplaćene novčane kazne, a zaposleni u zatvoru se terete da su svojim očigledno nesavesnim postupanjem, odnosno nesagledavanjem stvarnog stanja i događaja koji su se u navedenom periodu dešavali, kao i neprepoznavanje povreda nastalih kod Brajkovića dopustili da on premine posle povreda koje su mu zadali osuđenici sa kojima je delio sobu.