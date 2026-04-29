Na auto-putu kod Dobanovaca zabeležen je novi slučaj vožnje u kontrasmeru, kada je kamion usnimljen kako se kreće pogrešnom stranom kolovoza. Snimak koji kruži društvenim mrežama izazvao je veliku zabrinutost javnosti, naročito nakon nedavnih incidenata na srpskim putevima.

Prema navodima stranice 192.rs, incident se dogodio na isključenju kod Dobanovaca, a za sada nije poznato kako je došlo do ovakve situacije niti da li je slučaj prijavljen nadležnim organima. Očekuje se da će više informacija biti poznato nakon istrage.

Vožnjama u kontrasmeru ovih dana nema kraja u Srbiji. Posebno zabrinjava činjenica da i nakon stravične nesreće na auto-putu Šabac-Rume pre dva dana, gde su tri osobe poginule na licu mesta, dok je jedna osoba podlegla povredama u bolnici u Sremskoj Mitrovici, upravo zbog ovakve vožnje, vozači, pa čak i profesionalci, rade isto.

