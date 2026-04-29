Prošlo je sedam godina od brutalnog ubistva Nemanje Grčića (37), kojem je presuđeno na Veliki petak u vikendici u Vrdniku, gde je bio sa suprugom Danijelom Đilasović.

Naime, kako smo pisali, Nemanja je ubijen 25. aprila 2019. u vikendici u Vrdniku, dok je u apartmanu bio sa suprugom Danijelom 50). Prema optužnici, Danijela je namamila supruga da borave u vikendici, zatim ostavila otvorena vrata i tako ubici Zoranu Dimiću (59), njenom ljubavniku, omogućila da nesmetano uđe u apartman i ubije Grčića.

Nemanja Grčić je u trenutku Zoranovog ulaska u sobu ležao na krevetu, a kada je video "uljeza", skočio je prema njemu kako bi ga izbacio iz smeštaja. Usledilo je rvanje muškaraca, nakon čega je Zoran Dimić zapucao iz pištolja sa prigušivačem u Nemanjinom pravcu, usmrtivši ga na licu mesta.

Prema navodima u medijima, Zoran je Nemanji prvo pucao u grudi, a kada je on pao preko taburea, ispalio mu jedan hitac u potiljak. Grčić je ranije dovođen u vezu sa kriminalom, te je sve u prvi mah delovalo kao mafijaška likvidacija.

Od mafijaškog obračuna do krvavog ljubavnog trougla

Policija je odmah započela istragu, a već drugog dana ispostavilo se da se iza, naizgled mafijaške likvidacije, krilo nešto sasvim drugo i jezivije. Danijelina izjava u policiji bila je puna rupa i nelogičnosti, a ono što je bilo najčudnije je to da je "profesionalni ubice" ostavio svedoka koji mu je potencijalno video lice.

Nemanja Grčić Danijela Đilasović Foto: Drustvene Mreže

Zbog nelogičnosti, Danijela je podvrgnuta ispitivanju na poligrafu, a klupko misterije je počelo da se odmotava nakon što je poligraf pokazao da laže, ali i pregledom njihovih mobilnih telefona.

Utvrđeno je da su Danijela i Zoran mesecima pre zločina bili u stalnom kontaktu.

U prilog lošem odnosu između supružnika svedočile su objave koje je Danijela delila na svom Fejsbuk profilu pre zločina, gde se žalila da je "njen muškarac tretira loše", pisala da je "umorna od toga da bude jaka" i da joj treba "neko sa kim će biti slaba, jer je on dovoljno jak za oboje". S druge strane, na suđenju je tvrdila da je nepravedno pritvorena, ističući u završnoj reči: "Kriva sam što me svekar i svekrva ne vole".

Kriminalni milje Iako je motiv ubistva bio lične prirode, Nemanja Grčić i Zoran Dimić bili su uveliko poznati policiji, obojica sa kriminalnim dosijeima. Naime, Zoran Dimić je uhapšen 2009. godine u Subotici zbog krijumčarenja oružja, trgovine ljudima i narkoticima, kao i teških krađa. Tada je sa grupom povratnika, korišćenjem specijalne opreme ukrao veću količinu skupocenog oružja, a policija je tokom pretresa pronašla kokain, oružje bez dozvole i zlato. Nemanja Grčić je takođe imao dosije, ranije je osuđivan zbog prodaje heroina, krađe vozila i nanošenja teških telesnih povreda, a odležao je i zatvorsku kaznu od tri i po godine zbog prodaje narkotika.

Ispovest neutešnog oca

Nemanjin neutešni otac Jovan Grčić opisao je za Kurir mu je svaki dan kao godina od kad nema njegovog naslednika.

- Moj Nemanja je bio dobar prijatelj, sin, otac, suprug i svi su ga voleli jer je svima pomagao. Likom je uvek podsećao na mene, jako smo slični i nije prošao nijedan dan da se nismo čuli, a sada već godinama ni poruke ni poziva od njega... - rekao je potresnim glasom Jovan Grčić i prisetio se da je njegov ubijeni sin imao nekoliko saobraćajnih nesreća, ali je na svu sreću svaki put preživeo.

- Nemanja je bio neuništiv, sve do tog 25. aprila 2019. kada ga je oko 23 sata iznenadila njegova supruga i švaler sa paklenim planom. Žena ga je predala u ruke švaleru. Takvu izdaju niko nije zaslužio, pa tako nešto se nije desilo ni u afričkim šumama. Uspeli su da ga streljaju na pravdi Boga bez ijednog razloga.

Kako nam je objasnio neutešni otac ubijenog, često sanja sina.

- Život posle Nemanjine smrti nije nimalo lak. Neizmerno sam ga voleo. Najlepše je kad ga sanjam, kad mi dođe u san i ja zamišljam da smo večno zajedno - kaže Jovan i dodaje:

Jovan Grčić Nemanja Grčić Foto: Privatna Arhiva

- Danima bih mogao da pričam o tome kakav je bio moj sin Nemanja, koji je kukavički ubijen. Crpim energiju i trudim se da nastavim život, a dešava se da na ulici sretnem muškarca koji liči na mog sina i ispratim ga pogledom. Sve se nadam da je on, a onda shvatim da nije, pa se razmišljam da li da priđem tom čoveku da se uverim da nije on. Tešim se i verujem da postoji neki paralelni svet, ali u mislima Nemanja tvoj ćale te nikada neće zaboraviti.

Podsećamo, Apelacioni sud u Novom Sadu u avgustu 2022. godine preinačio je presudu Višeg suda u Sremskoj Mitrovici Zoranu Dimiću za ubistvo Nemanje Grčića, smanjio kaznu sa 20 na 15 godina zatvora, dok je žrtvinoj supruzi Danijeli Đilasović, koja je pomogla optuženom, ostala ista kazna u trajanju od osam godina zatvora.

- Ljubavnici Zoran i Danijela upoznali su se na proslavi na kojoj je bila s mužem, sa mojim sinom Nemanjom kod njegovog prijatelja iz Subotice. Zoran Dimić je bio na odsluženju zatvorske kazne, ali je imao slobodne vikende. Kako je utvrđeno, on je kobnog dana uzeo divlji taksi u Subotici i 200 kilometara prešao da dođe do Vrdnika. Taksista ga je čekao i vratio ga u Suboticu posle zločina - podsetio je Jovan Grčić.