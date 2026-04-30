Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dana 30.4.2026. godine, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšen osumnjičeni M.A. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo

Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika.

Uvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „POKRET MLADIH NOVOSAĐANA PROGRES“, čiji zastupnik je osumnjičeni M.A., dodeljena sredstva od Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine, za realizaciju 14 projekata u ukupnom iznosu od 4.250.000,00 dinara, navodi se u saopštenju VJT Novi Sad.

Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i dr.). Na taj način je budžetu Grada Novog Sada i Autonomni pokrajini Vojvodine naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 4.250.000,00 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M.A. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu ističe da je u periodu od 19.2.2025. do 6.4.2026. godine Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva podnelo ukupno devetnaest optužnih akata koji obuhvataju 261 projekat, pri čemu je budžetu Republike Srbije,

Autonomne pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada prouzrokovana ukupna šteta u iznosu od od 101.823.873,00 dinara. Ovim povodom, zaključno sa 28.4.2026. godine, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu donelo je ukupno osam presuda - tri pravosnažne na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela i pet prvostepenih.