Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Novi Beograd u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su I. M. (49) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška telesna povreda i nasilničko ponašanje.

Osumnjičeni je, u martu ove godine, izašao iz taksi vozila dok je stajalo na semaforu i nakon verbalnog sukoba, fizički napao vozača iz susednog automobila nanevši mu teške telesne povrede, a zatim se udaljio.