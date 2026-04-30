Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Novi Beograd u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su I. M. (49) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška telesna povreda i nasilničko ponašanje.

Osumnjičeni je, u martu ove godine, izašao iz taksi vozila dok je stajalo na semaforu i nakon verbalnog sukoba, fizički napao vozača iz susednog automobila nanevši mu teške telesne povrede, a zatim se udaljio.

I. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.

