U Osnovnom sudu u Nišu juče je nastavljeno suđenje Nebojši J. (36) iz Knjaževca na kome se dokazuje krivica ili nevinost za saobraćajnu nesreću u kojoj su poginula dvojica muškaraca. Nebojša je bio za volanom kombija "folsvagen" koji se 6. septembra 2023. godine sudario sa "audijem" na regionalnom putu Niš - Svrljig kod sela Vrelo odnosno Jasenovik. Tom prilikom je na licu mesta poginuo B. M. (61), a nešto kasnije u bolnici je od zadobijenih povreda izdahnuo N. K. (50).

Na jučerašnjem ročištu je svoje izlaganje imao saobraćajni veštak Dejan Bogićević, a koga je ispitivala i odbrana Nebojše J.

- Nakon detaljnih analiza, a to se vidi i na fotografijama, uočava se da je bilo dovoljno mesta da "folksvagen" mimoiđe "audi. Nema tragova na kojima bi se videlo da je "audi" skrenuo u levu traku i tako izazvao sudar - rekao je Bogićević.

Potom se u sudnici povela reč o tragu pneumatika koji se vidi na slikama, a za koji odbrana tvrdi da ga je ostavio "audi" dok Bogićević smatra da se taj trag ne odnosi na tu nesreću nego na sasvim neku drugu. Advokat odbrane, Saša Knežević i stručni saradnik odbrane Milan Vujanić su tvrdili da se taj trag ispred ili iza točka "audija" ipak odnosi na tu nesreću i da dokazuje da je ovaj automobil skrenuo nepravilno u levu traku, kao i da ima veze sa uzrokom saobraćajne nesreće.

Nebojša J. je ranije rekao da je u trenutku udesa padala sitna kiša.

- Tog dana sam vozio od 30 do 50 kilometara na čas. Pre krivine ni ispred ni iza mene, nije bilo automobila, ali kada sam ušao u krivinu, samo sam video kako neki crni auto ide na mene! Hteo sam da izbegnem sudar, ali i da ne upadnem u kanal koji je bio s moje desne strane. Došlo je do direktnog sudara i ja sam video dva lica u kolima. Bio sam u šoku i izašao sam iz kombija. Tu se pojavio neki čovek i pitao me da li sam zvao policiju. Ja sam pozvao policiju, a taj čovek mi je pomogao da iz auta izvučem putnika sa mesta suvozača. Posle toga sam hteo da pomognem čoveku na mestu vozača, ali vrata nisu mogla da se otvore. Ubrzo se pojavila policija i skupilo se mnogo vozila sa obe strane. Policajci su mi rekli da idem u Hitnu pomoć, a ja sam pitao zašto jer nisam video da sam krvav. To su bile manje povrede - rekao je Nebojša u prvom svedočenju.