Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbobranu podneće krivičnu prijavu protiv D. Š. (71) iz okoline ovog mesta, zbog sumnje da je učinila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave za grad Novi Sad, policija je pregledom osumnjičene, kao i pretresom njene porodične kuće, pronašla određenu količinu narkotika, i to 20 paketića marihuane i šest paketića amfetamina.

Sumnja se da su ove supstance bile namenjene daljoj distribuciji, a zaplenjeni materijal biće predmet daljih veštačenja u okviru postupka.

Nadležni organi su, nakon prikupljenih dokaza i sprovedenih operativnih radnji, obavestili više javno tužilaštvo u Somboru, koje je naložilo dalje postupanje u ovom slučaju.