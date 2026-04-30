U jednoj od osnovnih škola u Sjenici danas je došlo do incidenta koji je uznemirio javnost, nakon što je učenik sedmog razreda M.S. u školu doneo pištolj. Prema informacijama do kojih je došao portal Sandžak Danas, reč je o detetu koje potiče iz ugledne porodice. Incident se dogodio u jutarnjim satima, oko 10 časova.

Prema nezvaničnim saznanjima, u ovom događaju nije bilo povređenih, niti je došlo do upotrebe oružja. Uprava škole je odmah reagovala, obavestila nadležne organe, nakon čega je policija izašla na teren i preuzela dalje postupanje. O svemu su informisani i roditelji učenika.

Iako nije bilo direktne opasnosti po učenike i nastavno osoblje, sam čin unošenja pištolja u školu izazvao je zabrinutost i otvorio pitanje bezbednosti u obrazovnim ustanovama.