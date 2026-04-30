Osumnjičenim je određeno zadržavanje do 48 sati
DVOJICA UHAPŠENA NA NOVOM BEOGRADU ZBOG DROGE: Jedan (44) je držao po džepovima, a drugom (21) u kolima policija pronašla 559 KESICA
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su J. K. (44) i M. P. (21), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je prilikom pregleda kod J. K. pronašla devet paketića sa 6,61 gram marihuane i 1,42 grama amfetamina, dok je u vozilu "fiat bravo" koje koristi M.P. pronađeno ukupno 436,53 grama grama marihuane, upakovanu u 559 manjih plastičnih kesica.
Foto: MUP Srbije
Osumnjičenim je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedene Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
