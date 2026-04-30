Tokom dana u Osnovnoj školi "Svetozar Marković" u Sjenici došlo je do incidenta, kada je učenik sedmog razreda doneo pištolj u školu i tim potezom uplašio druge đake.

 - Učenik je u školu doneo plastični pištolj, odmah smo reagovali. O ovom slučaju obaveštena je policija, roditelji, uzete su sve potrebne izjave. Uradili smo sve što je u našoj nadležnosti, rekao je za RINU direktor škole Senad Gicić.

 On dodaje da će o ovom događaju blagovremeno biti obaveštena i Školska uprava.

Roditelji su nakon incidenta bili uplašeni, ali kako kažu, najvažnije je da niko od dece ni na kakav način nije povređen i dodaju da se nadaju da će učenik biti sankcionisan u skladu sa propisima.

 - Ovo su stvari koje moraju da se seku u korenu i da više nikad nikome ne padne na pamet nešto slično - ističu roditelji.

Kurir.rs/RINA

