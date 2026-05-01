U jednoj stambenoj zgradi u petak, dva sata iza ponoći, na teritoriji opštine Čukarica došlo je do dramatičnog požara.

Plamen je u potpunosti uništio stan, a zahvaljujući munjevitoj intervenciji nadležnih službi, izbegnuta je velika tragedija.

Zahvaljujući izuzetno brzom dolasku vatrogasnih i policijskih ekipa, vatra je lokalizovana pre nego što je uspela da se proširi na okolne stanove i ugrozi živote stanara u zgradi.

Ekipe su uspele da obuzdaju buktinju u kritičnim trenucima i spreče katastrofalne posledice, pa je najvažnija vest da u ovom incidentu nije bilo povređenih lica.

O događaju je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo. Ekipe za uviđaj su na terenu kako bi utvrdile tačan uzrok izbijanja požara.

