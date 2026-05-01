U petak u dva sata posle ponoći, u jednoj stambenoj zgradi na Čukarici došlo je do dramatičnog požara.

Vatra je u potpunosti progutala jedan stan, a samo zahvaljujući munjevitoj reakciji vatrogasaca-spasilaca i policije izbegnuta je katastrofa.

Miris paljevine i gust dim se i dalje osećaju u čitavoj zgradi, a garež je na sve strane. Vrata od izgorelog stana su otvorena, otkrivajući sablasne ostatke uništenog enterijera i potpuno nagorele stvari koje su ostale iza vatrene stihije.

U hodniku zgrade zatečen je uznemirujući prizor - razbijeno staklo na mestu gde se nalazio protivpožarni aparat. To ukazuje na dramatične trenutke u kojima su stanari, u panici i borbi za sopstvene živote, pokušavali sami da ugase vatru pre dolaska profesionalaca.

Uprkos dramatičnim scenama i razmerama požara, najvažnija vest je da u ovom incidentu nije bilo povređenih lica, iako su komšije i dalje u stanju dubokog šoka.