JEZIVE SCENE NA ČUKARICI Vatra sravnila jedan stan, cela zgrada puna gustog dima i gareži, policija i dalje obavlja uviđaj
U petak u dva sata posle ponoći, u jednoj stambenoj zgradi na Čukarici došlo je do dramatičnog požara.
Vatra je u potpunosti progutala jedan stan, a samo zahvaljujući munjevitoj reakciji vatrogasaca-spasilaca i policije izbegnuta je katastrofa.
Miris paljevine i gust dim se i dalje osećaju u čitavoj zgradi, a garež je na sve strane. Vrata od izgorelog stana su otvorena, otkrivajući sablasne ostatke uništenog enterijera i potpuno nagorele stvari koje su ostale iza vatrene stihije.
U hodniku zgrade zatečen je uznemirujući prizor - razbijeno staklo na mestu gde se nalazio protivpožarni aparat. To ukazuje na dramatične trenutke u kojima su stanari, u panici i borbi za sopstvene živote, pokušavali sami da ugase vatru pre dolaska profesionalaca.
Uprkos dramatičnim scenama i razmerama požara, najvažnija vest je da u ovom incidentu nije bilo povređenih lica, iako su komšije i dalje u stanju dubokog šoka.
Zahvaljujući izuzetno brzom dolasku vatrogasnih i policijskih ekipa na Čukaricu, vatra je lokalizovana pre nego što je uspela da se proširi na susedne stanove i ugrozi živote ostalih stanara. Ekipe su uspele da obuzdaju buktinju u poslednjim trenucima i spreče katastrofu.
Nadležno tužilaštvo je odmah obavešteno o ovom događaju. Ekipe za uviđaj su na terenu kako bi utvrdile tačan uzrok izbijanja požara, a istraga će pokazati da li je reč o kvaru na instalacijama ili nekom drugom faktoru.
