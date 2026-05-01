Odmah nakon hapšenja izvršen je i pretres stanova i drugih prostorija na više lokacija u Beogradu i tom prilikom je kod šesnaestogodišnjaka pronađeno vatreno oružje kojim je planirano lišavanje života muškarca.

U pitanju su dva pištolja, od kojih jedan sa okvirom i 11 komada municije odgovarajućeg kalibra.

Kod lica K. M. (20) pronađene instrukcije za izvršenje navedenog krivičnog dela.

pištolji vračarski klan Foto: MUP Srbije

Pedesetogodišnja O. M. pomogla je maloletniku tako što je vatreno oružje, umotano u peškir, odnela u obližnji park i ostavila ga u žbunju, odakle je oružje preneto do adrese na kojoj je i pronađeno.

Inače, po nalogu tužilaca, licima P. D. (16) i O. M. (50) određeno je zadržavanje do 48 časova zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Isti će biti privedeni u prostorije tužilaštva radi saslušanja dok će maloletno lice, biti saslušano u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - na Odeljenju za maloletnike u prisustvu roditelja.

Povezani sa vračarskim klanom

Kako Kurir saznaje, ovaj pokušaj ubistva dovodi se u vezu sa ozloglašenom kriminalnom grupom.

Prema nezvaničnim saznanjima, tri uhapšena lica su pripadnici, odnosno saradnici vračarskog klana, koji su bili spremni da za ovu kriminalnu grupu obave najprljaviji zločin.