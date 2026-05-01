Maloletni P. D. (16) danas je, zajedno sa još dva lica, K. M. (20) i njegovom majkom O. M. (50), lišen slobode kako bi se sprečilo izvršenje teškog ubistva na štetu jedne muške osobe, a njegov stan policija je detaljno pretražila.

Odmah nakon hapšenja izvršen je i pretres stanova i drugih prostorija na više lokacija u Beogradu i tom prilikom je kod šesnaestogodišnjaka pronađeno vatreno oružje kojim je planirano lišavanje života muškarca.

U pitanju su dva pištolja, od kojih jedan sa okvirom i 11 komada municije odgovarajućeg kalibra.

Kod lica K. M. (20) pronađene instrukcije za izvršenje navedenog krivičnog dela.

pištolji vračarski klan Foto: MUP Srbije

Pedesetogodišnja O. M. pomogla je maloletniku tako što je vatreno oružje, umotano u peškir, odnela u obližnji park i ostavila ga u žbunju, odakle je oružje preneto do adrese na kojoj je i pronađeno.

Inače, po nalogu tužilaca, licima P. D. (16) i O. M. (50) određeno je zadržavanje do 48 časova zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Isti će biti privedeni u prostorije tužilaštva radi saslušanja dok će maloletno lice, biti saslušano u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - na Odeljenju za maloletnike u prisustvu roditelja.

Povezani sa vračarskim klanom

Kako Kurir saznaje, ovaj pokušaj ubistva dovodi se u vezu sa ozloglašenom kriminalnom grupom.

Prema nezvaničnim saznanjima, tri uhapšena lica su pripadnici, odnosno saradnici vračarskog klana, koji su bili spremni da za ovu kriminalnu grupu obave najprljaviji zločin.

Istraga je i dalje u toku, a nadležni organi utvrdiće sve detalje o slučaju.

