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On mu onda pred svim zvanicama na večeri pred sutrašnje venčanje objasni šta reč „chao“ znači na tajlandskom jeziku - pirinčana smesa, meka kao kaša, gnjecava i raskuvana.

Daje se deci, bolesnima ili starim ljudima koji teško mogu da žvaću hranu. Drugim rečima, budući tast je rekao za Stua da je mlakonja, bledunjava krpa. E, to bi bio najbolji opis (još uvek parlamentarne) opozicije u Srbiji danas - chao.

Bledo, gnjecavo, mlako. U svakom pogledu.

Ono što su Đilas, Ponoš, Aleksić, Grbović i Jovanović iz političkog ugla sami sebi uradili u poslednja 22 meseca (od pada nadstrešnice) nešto je o čemu će se pisati radovi na političkim naukama u budućnosti.

Dozvolili su da ih nekakvi plenumi, a u stvari grupe od 10-15 studenata sa svakog fakulteta, plus par admina sa Iks profilima, 20 i kusur meseci razvlače, vređaju, ponižavaju i na kraju obrišu pod njima. Ćutali su opozicionari, od Marinike, preko Milivojevića, do monarhista, na sve uvrede, podsmevanja i mem-ove po mrežama od strane studenata blokadera.

Nije ćutao Ćuta.

Pričali vajni opozicioni lideri da su blokaderi - nobelovci, energija, snaga. I onda, avgust 2026, a svi ti, od pro-NATO Đilasa-Ponoša, do „velikih srbendi“ iz takozvane DSS autentične desnice ispod tri odsto. Ispod cenzusa.

Čudom ne mogu da se načude „odakle mi sad tu“. Pa odatle što ste, iako ste imali neku ideologiju (s kojom prosečan birač može da se ne slaže ili slaže) dozvolili da vam sudbinu kroje Jove Bakići, Cvijetini Milivojevići i Dušani Milenkovići.

Vrli analitičari, koji su promovisali lažnu keč-ol priču blokaderske liste. Koji su dugo gurali priču da Đokićevi blokaderi prelaze 50 odsto, jer je to bio jedini način da neki ideološki orijentisan opozicioni birač glasa na blokadersku listu. Ako ga Bakić i Milivojević ubede da ta lista ima 50 odsto, da joj vredi dati glas. A nema.

Jer, u suprotnom, taj opozicioni birač, koji nije za SNS, ima svoju ideološku profilisanu opozicionu opciju od Marinike do Parandilovića. I ćutali ste, veliki opozicioni lideri, na ovu „misica - želim bolji svet - blokaderska lista“ priču koju su gurali njihovi analitičari.

Zato ćete u oktobru okačiti poslanička mesta o klin. Kraj, gotove su vam političke karijere kada ostanete ispod cenzusa i strane vam postanu vanparlamentarne. Zaslužili ste takvu sudbinu.