Slušaj vest

Sada najavljuju isto to, godinu dana kasnije. Vučiću, ne možeš u Novi Sad. Vučiću, za tebe je to zabranjen grad. I dok sam to slušao, setio sam se knjige koju sam pre nekih 15 godina pročitao, dok sam bio Tanjugov dopisnik u Vašingtonu.

Sundown towns.

Sve do početka sedamdesetih godina dvadesetog veka, verovali ili ne, na jugu Sjedinjenih Američkih Država postojala su mesta, manji gradovi, na kojima je stajao ovaj natpis - „Sundown town“. I svi su znali šta to znači - a značilo je nešto zlokobno i jezivo. Afroamerikanci su bili nepoželjni u tim gradovima nakon što zađe sunce.

Tokom dana su mogli da uđu u gradić, prođu, eventualno kupe nešto u prodavnici ako prodavac prihvati da ih usluži, ali čim padne mrak, morali su da napuste grad. Nisu mogli da kupe kuću, da dobiju posao u lokalnoj zajednici niti da ostanu tokom noći u motelu ili hotelu.

I sve je bilo pokriveno nekim lokalnim zakonom usvojenim u tom okrugu neke od južnih država SAD. Ako bi prekršili taj zakon, rulja iz lokalnog Kju kluks klana bi Afroamerikance koji su pokušali da ostanu u mestu i kad je sunce zašlo za horizont uhvatila, vukla po ulicama, jahala, tukla.

Da li vam ovo zvuči poznato? Kako smo došli do toga da blokaderski ekstremisti posle pola veka oponašaju najgore rasiste iz KKK? Vučiću, ne možeš u Novi Sad, ovo je za tebe i ćacije zabranjen grad. To je poruka onih koji sebe nazivaju „elitnim delom društva u Srbiji“!

A u stvari agresivnog, mizoginog, lažno elitističkog i manjinskog dela srpskog društva.

I sve se tu pomešalo - od unuka Brozovih funkcionera koji su danas takozvane velike demokrate, preko NVO propalih studenata i anarhista, do salonskih nacionalista kojima je teško kašiku i tanjir da pomere u sudoperu posle posluženog ručka.

Svi zajedno uvek umorni, pospani, bledi i smoreni, ali jaki na rečima, pretnjama, url icima i lažnoj hrabrosti. A onda dođe realnost.

Da, bilo je Užice, biće Novi Sad, a biće i Čačak, Kraljevo, Bor, Subotica, Leskovac, Pirot, Bajina Bašta, Kikinda, Arilje, Dimitrovgrad, Beograd...

Da, biće i Kaluđerica, i Kotež, i Busije, i Dorćol, i Vračar Historical.

Zato što su sve to građani Srbije. Svi oni. I niko nije ni bolji ni lošiji.

A vi, KKK ekipo, koji biste da jašete i tučete, uskoro ćete na izborima dobiti odgovor građana Srbije. I biće po vas vrlo surov. Sledi vam „sundown“ iliti na srpskom „za vas zalazi političko sunce za sva vremena“.