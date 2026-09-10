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rođaci, prijatelji, komšije i (za socijalističkog vakta) „predstavnici“ OOUR-a u kome je upokojeni radio, da mu se prigodnom govorancijom zahvale na „doprinosu izgradnji zemlje i socijalističkog samoupravljanja“.

Od devedesetih naovamo, „nalaganja“ badnjaka su eskalirala najpre u logorske vatre, potom u lomače od pet-šest kubika drva, a kako stvari stoje - i kako moja neznatnost predviđa da idu - badnjačka stvar će završiti šumskim požarima s blagoslovom lokalnog episkopa, možda i Porfirija lično.

Uporedo sa „nalaganjima“ badnjaka, eskalirale su i sahrane. Meni lično nikada nije bilo jasno - niti će mi ikada biti jasno - zašto na sahrane znamenitih Srba u buljucima dolaze persone dramatis koje ne samo što nisu bile bliske s preminulima nego ih uopšte nisu ni poznavale.

Tokom decenija istraživanja fenomenologije srbskih sahranjivanja, došao sam do nekih zaključaka, od kojih je jedan da luftiguzi/luftiguzice koji pokojniku nisu ni rod ni pomoz’ bog, koji ga nikad u životi nisu videli... na sahrane znamenitih Srba dolaze da bi se „ugradili“ u pokojnikovu znamenitost - slučaj ukopa preminulih glumaca i pevača - ili da bi izrazili politički stav - slučaj političara - ili - u slučaju sahrana u manjim varošima u kojim se hrana i piće služe na grobljima - da bi nešto mufte pojeli i popili. Ljudski, odviše ljudski, što reko Nikolaj Velimirović.

Stvar sa mrtvim političarima je komplikovanija. Nekima posle smrti rejting skoči u nebesa - na primer Rankoviću i Đinđiću - nekima se, opet, sroza na nulu, kao npr. Titu. Za neke se - slučaj Draže Mihailovića - ne zna gde su sahranjeni, pa se godinama traga za grobnim mestom, neke pak naknadno iskopavaju iz grobova u tuđini i resahranjuju ih u rodnoj grudi, kao kralja Petra II, Slobodana Jovanovića ili Jovana Dučića, koji je posle decenija posmrtne emigracije svečano resahranjen u rodnom Trebinju, u hercegovačkoj Studenici/Ravanici - nepotrebno precrtati - balzamovan kao neki faraon, možda i balzamovaniji, jer izgleda ko da je, božemeprosti, živ. Što hodočasnici mogu i proveriti kroz grobni prozor od neprobojnog stakla.

I tako posle dužeg sahrambeno-hermeneutičkog uvoda mic po mic dođosmo i do još jedne sahrane istorijskog značaja, sahrane Slobodana Miloševića koji je umro - Porfirije bi rekao „položio život za otadžbinu „ - u haškom kazamatu.