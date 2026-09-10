Sujeta, kompleksi, osećaj da si najbitniji, sve to kada skupiš na kamaru, dobiješ kao proizvod lobiranje ko će koga da izbaci s liste, ko s kim može, ko ne može, a ključno u svemu je što lažno tu listu nazivaš studentskom, a na njoj nema studenata. Radi se isključivo o kadrovima antisrpskog nevladinog sektora, bivšim ispušenim političarima koji su nas dobrano u mnogo čemu u crno zavili, kao i kamari sujetnih profesora, advokata, glumaca i kojekakvih karikaturnih likova koji su umislili da su neko i nešto i da su mnogo bitni. Plod takvog ludila upravo je tzv. vetiranje (moderan izraz koji u prevodu na srpski jezik znači izbacivanje), odnosno žestoka borba raznih interesnih grupa ko će koga da išutira s te liste. Dobronamerno valja ukazati narodu da ako su danas, dok su kao neka opozicija, takvi kakvi jesu, možete misliti kakvi bi diktatori bili ako bi se domogli vlasti i kada bi svaka vaška obaška gledala da prigrabi što više za sebe.

No, shvativši da će im šire mase zameriti međusobne svađe i podmetanja, a posebno izbacivanja s liste onih koji su objektivno najviše doprineli da se blokade fakulteta odigravaju, a recimo da je rektor Đokić najzaslužniji za srozavanje Univerziteta u Beogradu jer je lično u svojstvu rektora dao nemerljiv doprinos da se fakulteti blokiraju i pretvore u opštinske odbore lažne studentske liste, lažni studenti su odlučili da pokrenu jednu krajnje perfidnu kampanju kako zapravo i nije toliko važno ko je na listi, već je jedino bitno da se obori Aleksandar Vučić. Odmah su po društvenim mrežama krenuli u akciju s tezom da je na listi čak i kamen u kupusu, i za njega će glasati, samo da se sruši Vučić. Ovakva neodgovornost, a ujedno i prevara naroda, red je da se prokomentariše i da se na istu ukaže narodu. Elem, ako nije toliko važno ko je na listi, pa zašto se, drugarice i drugovi lažni studenti, toliko međusobno poubijaste ko će na toj listi da bude? Zašto jedni druge izbacujete s te liste kada nije toliko važno ko će se na njoj naći? Koji je smisao izbacivanja s liste Mila Lompara, Vlade Đokića, Jasmine Paunović i čitave plejade onih koji su vas do juče tako zdušno podržavali, odnosno zašto vam njihova imena smetaju na listi kada uopšte nije važno, kako kažete, ko je na toj listi? Biće ipak da je veoma važno ko je na listi. Istina, to jeste važno, ali običnim građanima je to bitno kako bi sagledali koliko je ta lista ozbiljna, ima li na njoj nekih učenih ljudi, političkih znalaca, ljudi koji imaju nekakav plan, program, viziju razvoja društva, dok je vama važno zbog toga čija će struja da odnese prevagu, odnosno ko će do tegle s pekmezom da dođe kako bi što više olizao prste. Danas je Srbija pod Vučićem nikad otvorenija, životni standard je ekstra porastao, ekonomija nikada nije bila bolja, vidi se ozbiljna perspektiva u zemlji, ide se gde god poželiš, zemlja je otvorena ka svim stranama sveta, te zaista bi samo klinički lud čovek želeo to da sruši uvodeći nas u neizvesnost i nesigurnost tako što bi dao vlast u ruke konspiratvnim egzibicionistima kojima je jedino važno bilo da nekog sruše.