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EKSPO IZLOŽBA

PREMIJER ALEKSANDAR: Vlada Srbije izuzetno je zadovoljna zbog uspešne Ekspo izložbe u Srbiji i, prema prvim pokazateljima, posetilo ju je više od četiri miliona ljudi, a direktna i indirektna zarada za našu zemlju iznosiće 1,1 milijardu evra odmah u ovoj godini.

PREMIJER ILIJA/VLADAN: Vlada Srbije je donela odluku o otkazivanju Ekspo izložbe. Ne smeta nam što će to državu koštati oko 1,8 milijardi evra za odštetne zahteve i refundaciju. Studenti pobeđuju!

KURS DINARA

PREMIJER ALEKSANDAR: I posle treće godine mog mandata na čelu dvanaestočlane Vlade Srbije, kurs dinara je stabilan. Time, između ostalog, obezbeđujemo zaštitu životnog standarda građana, inflaciju držimo pod kontrolom i privlačimo strane direktne investicije.

PREMIJER ILIJA/VLADAN: Poslušali smo predlog ekonomskog maga Dejana Šoškića i podigli kurs evra na 200 dinara. Znamo da to za porodicu koja je imala kredit od 300 evra i do sada ga plaćala 35.000 dinara znači skok na 60.000 dinara, ali nema veze, Šoškić je mag. Studenti pobeđuju!

EKONOMSKA SARADNJA S NR KINOM

PREMIJER ALEKSANDAR: Naša zemlja uspešno sarađuje s NR Kinom u ovoj 2029. godini. Kina kao trenutno najveća svetska ekonomija u prošloj godini je u Srbiji otvorila svoje pogone za sklapanje električnih vozila i fabriku baterija i odlično napreduje saradnja u AI sektoru i biotehnologijama.

PREMIJER ILIJA/VLADAN: Vlada Srbije je na svojoj drugoj sednici donela odluku o prekidu svake trgovinske saradnje s Kinom. Jeste da ćemo ekonomski zbog toga trpeti posledice, i jeste da nijedna zemlja u svetu to nije uradila, ali mi smo nobelovci i nema veze. Studenti pobeđuju!

RUSIJA I SAD

PREMIJER ALEKSANDAR: Srbija vodi balansiranu politiku saradnje sa svojim istorijskim prijateljima u Ruskoj Federaciji, kao i s novim predsednikom SAD Džej Di Vensom, nastavljajući stratešku saradnju dve zemlje uspostavljenu tokom mandata predsednika Trampa.

PREMIJER ILIJA/VLADAN: Dosta je bilo dosadašnje politike. Srbija sutra uvodi sve moguće sankcije Rusiji, a istovremeno prekida odnose sa SAD dok je vode Tramp i Džej Di Vens. Mi smo okrenuti našim prijateljima u regionu, Zagrebu, Sarajevu i Prištini, i čekamo promenu administracije u Vašingtonu i dolazak na vlast zdravih „woke“ snaga. Studenti pobeđuju!

KOSOVO I METOHIJA

PREMIJER ALEKSANDAR: Srbija nije i nikada neće prihvatiti nezavisnost Kosova i Metohije!

PREMIJER ILIJA/VLADAN: Vlada Srbije je s ponosom na današnjoj sednici donela odluku o priznanju nezavisnosti Kosova. Već tokom današnjeg dana poslaćemo agreman da novi ambasador Srbije na Kosovu bude predsednik (Novog DSS) manjinskog partnera u Vladi Miloš Jovanović. Studenti pobeđuju!

SREBRENICA

PREMIJER ALEKSANDAR: Poštujemo svaku žrtvu, ali u Srebrenici se nije dogodio genocid.

PREMIJER ILIJA/VLADAN: U Srebrenici se dogodio genocid i zbog toga pozivamo na ukidanje Republike Srpske.