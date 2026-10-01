Slušaj vest

Euforija je splasla, plan ne postoji, ponuda je nikakva i sve se svodi na lepljenje nalepnica po banderama i vožnju biciklom. Svesni da je situacija po njih i više nego nepovoljna, ostalo im je još samo ono što su inače odavno planirali, a to je da izazovu haos.

Zato su krenuli sa svakodnevnim ciljanim provociranjem aktivista i funkcionera naprednjaka koji izađu na štandove. Poenta je da se naprednjaci nateraju na reakciju, da neko od pristalica lažne studentske liste bude dobro isprebijan i da se tako napravi medijska halabuka na temu kako su Vučićeve pristalice nasilnici, te da lažnim studentima jedino preostaje da bezmalo skoro pa oružano brane izbornu volju. Spin majstori su spremni, operacija je pokrenuta, a na ljudima iz SNS je da tu prevaru izbegnu i da budu mudriji. Naravno, jako je teško, ponekad i nemoguće, ostati smiren kad ti neko iz čista mira psuje majku, vređa te najpogrdnijim imenima, posebno ako to čini pred porodicom. Ipak, mora se ostati čeličnih živaca, jer samo apsolutna smirenost i izbegavanje sukoba naprednjake i Vučića dovodi do pobede. Za očekivati je da se nivo provokacija dodatno podigne, odnosno da one budu sve snažnije, čak dotle da fizički nasrtaji postanu uobičajena praksa, ali se sve to mora izdržati do 25.oktobra.

Otuda, ovo je i apel policiji da bude budna, te da uvek ima patrole na neuralgičnim mestima, jer ako prvi na listi blokadera Ilija Srdanović sebi dozvoljava da tako bestidno provocira pristalice naprednjaka i da im se kezi u lice, možete onda samo da zamislite na šta su pristalice blokadera sve spremne. Uostalom, kada neko može da osmisli spin o zvučnom topu ili o poginulom dečaku u Valjevu i da zemlju dovede skoro do građanskog rata, onda je sasvim izvesno da se radi o osobama koje su spremne na svaki vid nepočinstva. Zato je sada Vučićeva mudrost, kao i pristalica i funkcionera SNS najpotrebnija. Nije poraz ako se sklone sa ulice ukoliko vide da im blokaderi dolaze s namerom da isprovociraju incident. Bolje je izbeći sukob i skloniti se nego ispasti naivan, nekog propustiti kroz šake i tako im dati municiju da spinuju javnost. Ovo je sada partija šaha koja ulazi u završnicu gde u očaju onaj ko je pred porazom pribegava svim mogućim i nemogućim potezima. Zato onaj ko je u prednosti, a nema dileme da je u dosadašnjem toku kampanje Vučiću i SNS išlo ama baš sve naruku, mora da do kraja mudro odigra. Što bi se reklo - kad protivnik greši, ne sprečavaj ga u tome.