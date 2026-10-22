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Našu današnju kolumnu pišem pod pseudoni- mom Vidoviti Zorko, smlaćen respirator- nim virusom, pod

visokom temperaturom - da baš ne preteram pa da napišem sa jednom nogom u grobu-čisto da verni čitaoci, listom neverne Tome, ne dođu u napast da pomisle da sam ženski polni organ muškog pola koji je na kraće bolovanje otišao da bi eskivirao još u osvit predizbornosti najavljenu vidovitu kolumnu s prognozom rezultata izbora.

Javlja mi se", dakle, sledeće: Vi- soka Lista će osvojiti 3,5-5 odsto manje nego na izborima iz 2023. godine na kojima je, da ponovim, jedina srbska politika suštinski različita od Visoke, ona GDF-ova, osvojila 0,02 odsto-snapomenom da prognozirani Visoki Manjak ne znači da se Visoko Simpatizerstvo i Glasaštvo,osulo", nego znači da se simpatizerstvo i glasaštvo konku rentske pobedničke liste povećalo. Gornje prognostičke cifre zavi- siće od izlaznosti, koja je dibidus nepredvidiva. Sigurno je da će biti visoka, a koliko tačno visoka, sa- znaćemo u nedelju uveče.

Cenzus će preći Faktor Stabilnosti Dačić, manjinske liste koje po Ustavu ne mogu da ne predu cenzus, tako da to i nije neko pro- ročanstvo, većini ostalih lista od srca želim da ne predu cenzus i držim da će većina tih lista ispuniti moju želju.

Razvoj postizbornosti već je mnogo nepredvidljiviji, iako ne potpuno nepredvidiv. Gotovo je sigurno da će obe vodeće liste proglasiti pobedu već oko 21.25 sati, da će potom uslediti uobičajena prepičkavanja, optužbe za kradu i protestacije koje su neizbežni deo izbornog folklora i posle izbora održavanih u mnogo manje napetim situacijama od ove. Ostaje nam da se nadamo da će postizborna gungula proći bez żr- tava u ljudstvu i materijalu, a moj stav o tome kako će politička scena izgledati kad se prašina slegne u dlaku je isti kao stav iz presude koju je, presudujući u predmetu neke preljube, moj omiljeni srpski tir- janin Knjaz Autoput izdiktirao u pero Vuka Karadžića, a koji glasi:

"Nek namire troškove, pa nek se jebu kako znaju i umeju."

Takav moj stav nije iznadsitua- cionistički, nejebavajući, nego je za- snovan na činjenici-koja će postati vidljiva tek kad se prašina slegne (ako se slegne) - da su ovi izbori promašili momentum, što će reći da nisu održani u vreme kad su mogli smanjiti antagonizme - na koje je moja neznatnost blagovremeno huškala-tako da primarni cilj svih parlamentarnih izbora-razrešenje društvenih napetosti i mrtvouzica- neće biti postignut. Naprotiv. Rekao bih da će postizborni antagonizmi biti još veći od predizbornih.

Izlaz iz narastajućih antagoniza- maje već u domenu džaba krečenja, za koje je moja privremeno vidovita neznatnost ekspert. Na duge staze je neodrživo-odnosno održivoje na ovaj nepodnošljivo održivi način - da jedni pobednici hoće da zadrže sve, a drugi pobednici hoće sve da oduzmu.