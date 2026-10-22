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Pojedini vlasnici stanova u Srbiji doživeli su neprijatne situacije sa podstanarima koji su odbijali da se isele. Problem su rešavali putem sudskih sporova koji su ponekad trajali godinama.

Advokat Lazar Borozan objasnio je na koji način zakupodavci mogu da se zaštite i izbegnu dugotrajne postupke iseljenja.

Redovan put za iseljenje podstanara je pokretanje sudskog postupka, bilo da je ugovor istekao ili da je zakupac prekršio njegove odredbe, na primer neplaćanjem zakupnine ili nanošenjem štete stanu, ukazao je advokat.

- Vlasnik prostora putem suda, odnosno tužbe za iseljenje, zahteva da sud donese presudu kojom se zakupac obavezuje da napusti nekretninu. Glavni problem je što suđenja dugo traju. Retko koji postupak te vrste traje kraće od godinu dana, a mogu da potraju i nekoliko godina - kazao je Borozan.

Iseljenje preko opštine jedno je od rešenja koje dovodi do toga da podstanar što pre napusti stan iz kojeg ne želi da izađe. Advokat je upozorio da takav put ne mora nužno da dovede do brzog rešenja.

- U praksi se, kada postoji neslaganje između vlasnika i zakupca, često dešava da se opština oglasi nenadležnom i da uputi stranke na sud. Ako zakupac osporava navode vlasnika, postupak tako može da se vrati na početak, odnosno na sudski spor - rekao je.

Lazar Borozan Foto: Printscreen RTS

Ugovor koji omogućava direktno obraćanje javnom izvršitelju

Kao alternativu sudskom postupku, Borozan je izdvojio mogućnost zaključivanja ugovora koji, pod zakonom propisanim uslovima, može da posluži kao osnov za neposredno sprovođenje izvršenja.

U tom slučaju vlasnik ne mora prvo da vodi parnicu i čeka pravosnažnu presudu, već može direktno da se obrati javnom izvršitelju na osnovu ugovora.

- Ugovor mora da bude posebno sastavljen, sa odgovarajućim odredbama koje ga čine podobnim za izvršenje. Potrebno je i da se kod javnog beležnika solemnizuje, odnosno da se overe potpis i sadržina ugovora. Tada ugovor, pod propisanim uslovima, može da bude dovoljan osnov da se pokrene izvršenje - naveo je.

Ovakva mogućnost nije ograničena samo na ugovore o zakupu, već se odgovarajuće odredbe mogu predvideti i u drugim vrstama ugovora, istakao je. Ipak, posebno je značajna kada je reč o nekretninama koje vlasnik izdaje, jer mu omogućava da unapred predvidi postupanje u slučaju kršenja ugovornih obaveza.

Foto: Shutterstock

Zašto vlasnici i dalje zaključuju jednostavne ugovore?

Iako je ova mogućnost već duže vreme dostupna, Borozan smatra da se ne koristi dovoljno često. Jedan od razloga je nedovoljna informisanost, a drugi praksa da se zakup dogovara usmeno ili uz jednostavan ugovor, bez detaljnog uređivanja prava i obaveza.

- Ljudi često žele da uštede nešto novca i vremena, pa smatraju da je dovoljno da se dogovore i potpišu nekoliko rečenica na papiru. Međutim, kada nekome dajete stan na korišćenje, važno je da imate kvalitetan ugovor koji štiti vaša prava. Za relativno mali trošak možete unapred urediti odnos i smanjiti rizik od dugotrajnog spora - zaključio je Lazar Borozan.