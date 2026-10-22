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Dok većina predizbornu trku posmatra kroz brojeve, procente i političke parole, iza kulisa javnog života odvijaju se borbe koje ne vide svi. Zato razgovor sa narodnim poslanikom SNS-a i predsednikom skupštinskog Odbora za pravosuđe Uglješom Mrdićem počinjemo njegovim ličnim postignućem: za oko četiri i po meseca uspeo je da smrša više od 30 kilograma!

Suočen sa upozorenjima lekara i željom da u izbornu kampanju uđe u punoj snazi, Mrdić se odlučio za radikalni preokret. Izbacio je kafu koju je pio četvrt veka, slatkiše, hleb, sokove i prešao na rigorozan režim - autofagiju, svakodnevne večernje šetnje i postepeni povratak sportu nakon što je sanirao povredu levog ramena.

Uglješa Mrdić pre godinu dana - novembar 2025. Foto: Damir Dervisagić

Rezultat je bio zadivljujući: za samo četiri i po meseca smršao je tačno 32 kilograma, sa 138 na 106 kilograma. Pritisak i šećer su se normalizovali, a rame je zaceljeno. Za Mrdića, bivšeg džudistu, ova promena nije bila samo vizuelna transformacija, već ispit karaktera i mnogo truda i rada.

Zadivljujući rezultat

Rezultat je bio zadivljujući: za samo četiri i po meseca smršao je tačno 32 kilograma, sa 138 došao je do 106 kilograma, što potvrđuje i vaga na koju je stao da bi dokazao da je sve što priča istina!

- Ja sam disciplinovan čovek, svi imamo svoje vrline i mane, ali ono što su moje vrline što ističu i moji saradnici i prijatelji i članovi porodice i moji pretpostavljeni u stranci, to je pod broj jedan lojalnost, posle naravno hrabrost, ogromna upornost, vrednoća i poštenje. To je pet mojih glavnih osobina koje priznaju i politički protivnici - naglašava Mrdić.

Mrdić: Vaga je pokazala preko 30 kg za četiri i po meseca Foto: Marko Kranjc

Kaže da je sve počelo mesecima ranije, kada su ga politička previranja i beskompromisna odanost sopstvenim uverenjima doveli do odluke na koju se malo ko usuđuje, štrajka glađu. Proveo je 11 dana bez hrane, u šatoru ispred Skupštine, pod vedrim nebom i u promenljivim vremenskim uslovima, a sve to je ostavilo dubok trag na njegovo zdravlje.

- Moji roditelji, koji su se i sami u tom trenutku borili sa teškom bolešću, moja deca, porodica i prijatelji, svi su me sa suzama u očima molili da odustanem. Zvali su me i govorili da im trebam živ. Moj odgovor je bio jednostavan: "Ja ovo radim zbog Srbije i svih nas" - priseća se Mrdić.

Narušen imunitet, povreda ramena zbog spavanja na hladnoći, oscilacije u pritisku i šećeru, gubitak, pa nagli skok kilograma nakon izlaska iz bolnice, doveli su ga do kritične tačke, a da pri tome nije propustio nijednu skupštinsku sednicu.

Spavanje u hladnom šatoru ostavilo je posledice po zdravlje Foto: screenshot pink tv

Početkom leta Mrdić je završio na infuzijama i antibioticima. Telo je slalo jasnu poruku da je dostiglo granicu.

Infuzije

- Kada sam se krajem maja pojavio na skupu u Ćacilendu, ljudi su mi rekli da sam ogroman, da sam se ugojio i da se vidi da nisam kako treba, da nisam zdrav. Već početkom juna sam zbog pada imuniteta i virusa danima ležao na infuzijama.Kada sam se vratio na posao u punom kapacitetu, opet sreća što nije bila ni jedna sednica tog kad sam bio bolestan tih 5 dana, video sam da sam iscrpljen, ali da je moja želja i volja jača. Iako me je gurala čelična volja, uveče bih se doslovce onesvestio u krevetu. Tada sam shvatio da iz korena moram da promenim život, pre svega zbog sebe i svoje dece - rekao je Mrdić

Kaže i da mu se sada, nakon što je regulisao težinu i zdravstvene probleme, vratila energija kad je najvažnije, kad je počela zahtevna izborna kampanja i da je obišao celu Srbiju.

- Ovo što sam radio tokom četiri i po meseca je jedna vrsta odgovornosti ne samo prema sopstvenom zdravlju i porodici, nego i prema poslu. Na taj način sam od sebe izvukao maksimum kako bih i ovu kampanju sačekao u punoj snazi, kako bih stigao da obiđem Srbiju, da pratim našeg kandidata za premijera Aleksandra Vučića na što većem broju skupova, da obiđem što više gradova, opština i sela po Srbiji, da gostujem na što više medija, obiđem što više štandova, da se sretnem sa što više građana - objašnjava Mrdić.

Vaga je pokazala preko 30kg manje Foto: Marko Kranjc

Dodaje da mu je drago da ima snage, da iz poštovanja prema svojim saborcima i Aleksandru Vučiću i u ovoj kampanji daje maksimum i u šali priznaje da mu je veće olakšanje od gubitka kilograma što se konačno zna ko je sa druge strane, od trenutka kada je Studentska lista konačno izašla sa svojim nedefinisanim programom, kandidatima i onim što oni zagovaraju.

Sledeća želja - izborna pobeda

Osim ove lične pobede, Mrdić priželjkuje još jednu, izbornu pobedu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i to sa više od 126 poslaničkih mandata. Nada se da će njegova stranka formirati izvršnu vlast i da će Vučić biti premijer.Takođe obećava da će kao kandidat liste Ujedinjena Srbija, u skladu sa zadatkom koji dobije, nastaviti dalju borbu za istinu i pravdu.

Mrdić za kraj navodi i da je u javnosti prepoznatljiv po setu od pet usvojenih pravosudnih zakona, ali i po štrajku glađu i šaljivo primećuje da je tema njegovog mršavljenja trenutno preuzela primat. Na pitanje kako bi mogao da glasi Mrdićev šesti zakon mršavljenja i da jednom rečenicom sažme principe tog procesa kaže:

- Jaka volja, velika hrabrost i želja da se da maksimum za Srbiju, Aleksandra Vučića, Srpsku naprednu stranku i kampanju i da na svim poljima odradite sve maksimalno, uporno, hrabro, pošteno, čestito, lojalno!

1/9 Vidi galeriju Uglješa Mrdić nakon što je smršao 32 kilograma za četiri i po meseca Foto: Marko Kranjc