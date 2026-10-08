Otkako je podneo ostavku (iako nije morao), Vučić šparta Srbijom prelazeći za sedam dana kilometražu koju njegovi protivnici ne pređu ni za mesec dana.

Vučić je tokom kampanje posetio mnogobrojna mesta od krajnjeg severa do krajnjeg juga Srbije . I svuda ista slika: doček za pamćenje, zagrljaji, poljupci i gromoglasno skandiranje. Takvo da ga ponekad sam zaustavi da bi ga ljudi čuli.

Za Vučića, jasno je to svima, ne postoje mala i nebitna mesta. Sa istom pažnjom i energijom on razgovara sa evropskim zvaničnicima u Briselu i sa seljacima u Jasikovu ili Leskovcu. Njegov neposredni stil, gde s meštanima seda za sto, obilazi njihova dvorišta, proba lokalne proizvode i sasluša žalbe na lokalne puteve ili vodovod, potvrđuje da je reč o lideru koji crpi snagu direktno iz naroda.