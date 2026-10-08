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Dok politička konkurencija iz beogradskih kafića drži lekcije preko društvenih mreža, doskorašnji predsednik Srbije, a sada nosilac liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" iznova i iznova demonstrira šta znače terenski rad i apsolutna posvećenost sopstvenoj zemlji.

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Aleksandar Vučić Foto: screenshot TikTok/jasamaleksandar

Otkako je podneo ostavku (iako nije morao), Vučić šparta Srbijom prelazeći za sedam dana kilometražu koju njegovi protivnici ne pređu ni za mesec dana.

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Mapa Vučić Foto: Kurir

Vučić je tokom kampanje posetio mnogobrojna mesta od krajnjeg severa do krajnjeg juga Srbije. I svuda ista slika: doček za pamćenje, zagrljaji, poljupci i gromoglasno skandiranje. Takvo da ga ponekad sam zaustavi da bi ga ljudi čuli.

Za Vučića, jasno je to svima, ne postoje mala i nebitna mesta. Sa istom pažnjom i energijom on razgovara sa evropskim zvaničnicima u Briselu i sa seljacima u Jasikovu ili Leskovcu. Njegov neposredni stil, gde s meštanima seda za sto, obilazi njihova dvorišta, proba lokalne proizvode i sasluša žalbe na lokalne puteve ili vodovod, potvrđuje da je reč o lideru koji crpi snagu direktno iz naroda.

Aleksandar Vučić obilazi Srbiju Foto: Instagram

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