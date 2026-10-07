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Ostalо je svega 18 dana do predstojećih izbora na kojima građani Srbije biraju između nastavka razvoja zemlje i nestabilnosti koju nosi delovanjetakozvane "Studentske liste".

U emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, predstavnici SNS-a Veroljub Arsić i Uglješa Mrdić, kao i dr Aleksandar Lukić iz Instituta za političke studije, ukazali su da se iza agresivnog ponašanja opozicije kriju pokušaji destabilizacije, napadi na institucije i opasni planovi za narušavanje teritorijalnog integriteta Srbije.

Nasilje raste proporcionalno nervozi

Komentarišući napad u Valjevu, Veroljub Arsić je poručio da ne odobrava nikakav vid agresije u političkoj borbi i naglasio da se planovi opozicije sve više ogoljavaju.

- Kako se dan izbora približava, tzv. "studentska lista" napada svakog ko ne misli isto. Jasno se vidi da kod njih stepen nasilja raste proporcionalno nivou nervoze. Takozvani 'čuvari Ustava' najavljuju da će delovati neustavno, pri čemu pre svega mislim na aktuelnu temu autonomije Vojvodine. Maske konačno padaju: oni izbore ne smatraju legitimnim putem za dolazak na vlast, već se uzdaju u nasilje koje sprovode od samog početka blokada i protesta. Na njihovim okupljanjima je sve manje ljudi upravo zbog sve veće agresivnosti koju pokazuju. Iako su im prvi izbori ponuđeni još u decembru 2024. godine, kako je vreme odmicalo, njihovi pravi planovi su se potpuno ogolili.

Veroljub Arsić Foto: Kurir Televizija

Upozorio je da pojedinci bez ikakvog ugleda u javnosti zloupotrebljavaju autoritet i ime studenata kako bi obmanuli građane i nastavili sa svojom politikom.

- Imamo situaciju da svi oni koji uživaju jako nizak autoritet i poverenje u javnosti pozajmljuju naziv i reč 'student' kako bi prevarili građane Srbije i nastavili tamo gde su stali. Postavlja se pitanje zašto onda ne izađu u javnost pod svojim imenom i prezimenom?Kada neko iznenada 'izleti' sa izjavom, poput Nenada Čanka ili Jova Bakića, to samo pokazuje pravo lice procesa koji vode. Oni ponovo pokušavaju da uvedu Srbiju u spiralu nasilja i dovedu zemlju u izuzetno tešku situaciju.

Vlast nudi rezultate i stabilnost, opozicija nema program

Uglješa Mrdić je podsetio na seriju zloupotreba i pritisaka kojima su građani izloženi proteklih godina, od blokada saobraćajnica koje su ometale rad hitnih službi, preko uvlačenja dece i predškolskih ustanova u politiku, do udara na državne institucije, Srpsku pravoslavnu crkvu i vladiku Nikolaja.

- Prvo želim da najoštrije osudim nasilje koje smo videli nad Ninom Kuburović i Tanjom Zdravković, kao i nedavni napad u Novom Sadu kada je žena udarena pesnicom. Takvo ponašanje gledamo praktično već dve godine unazad. Setimo se samo kako su maltretirali građane i blokirali ceo saobraćaj, zbog čega penzioneri i trudnice nisu mogli da odu do bolnice. Setimo se i kako su uvukli decu u politiku, pa su čak i u vrtićima promovisali svoju blokadersku politiku. Sve su živo zloupotrebili, izmišljajući laži, afere i manipulacije. Na sve to, oni udaraju na institucije, Crkvu i na vladiku Nikolaja - započeo je Mrdić i dodao:

- Svedoci smo da im smeta Aleksandar Vučić, a smeta im jer ne mogu da sruše Srbiju. Iako on više nije na čelu, već je skratio sebi mandat i podneo ostavku, mi i dalje ne vidimo nikakvu njihovu jasnu politiku, niti šta oni uopšte nude građanima. Mi imamo konkretne rezultate koje je napravila vlast Vučića u svim oblastima, imamo jasan plan i program i već smo predstavili šta će biti sa Srbijom posle 25. oktobra ako on postane premijer. Idemo ujedinjeni, sa ciljem da svi građani budu sigurni i da iz godine u godinu razvijamo i jačamo zemlju, dok blokaderi iz dana u dan sve više dokazuju da su obični nasilnici.

04:22 Veroljub Arsić: Nazivaju se "studentima", time žele da prevare građane Srbije i dobiju povrenje Izvor: Kurir televizija

Govoreći o terenskoj kampanji i pristupu građanima, istakao je da je neposredan razgovor sa narodom ključna razlika između vlasti i opozicije.

- Niko ne može da prati tempo Aleksandra Vučića. On već mesecima i godinama obilazi narod i čitavu Srbiju, bori se za našu zemlju kako u njoj, tako i izvan njenih granica. Videli ste da je kampanju započeo kao običan građanin, razgovarajući s ljudima, jer nam je najvažnije upravo to, da se čuje reč naroda. U tome je ključna razlika između nas sa liste 'Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić' i njih: nama je stalo do mišljenja građana i do toga da vidimo šta možemo dodatno da popravimo.

Naglasio da je za dalji ekonomski napredak i stabilnost države od ključnog značaja nastavak politike koju vodi vladajuća stranka.

- Vučić je čovek koji ne voli da odmara, ne živi od politike, već živi za Srbiju i ostvarivanje što boljih rezultata. On je dokazao da je najbolji državnik, predsednik i premijer kojeg smo imali u istoriji, a to najbolje potvrđuju rezultati - Srbija se probudila, razdrmala i premrežila novim putevima. Narod živi bolje, sa jasnim trendom daljeg napretka. Da bi se to nastavilo, moramo imati stabilnu vladu i politiku mira i stabilnosti koju garantuje jedino Aleksandar Vučić.

Uglješa Mrdić Foto: Kurir Televizija

Upozorenja na stvaranje republike Vojvodine i autonomije Sandžaka

Potvrđujući ranija upozorenja Aleksandra Vučića da glas za blokaderksu listu vodi ka otcepljenju severne srpske pokrajine, dr Aleksandar Lukić ocenio je da je reč o kontinuitetu politike nekadašnje Demokratske stranke čiji kadrovi čine okosnicu te liste.

- Oni imaju separatističke motive i planove, koje nisu ostavili za budućnost, već su sa njima već započeli pa su presečeni 2014. godine. Ukoliko bi došli na vlast, izvesno je da bi nastavali sa tom politikom. Pre svega, tražili bi da Vojvodina postane republika ravnopravna sa centralnom Srbijom, a zatim da novopazarski Sandžak dobije status autonomije. Sve nam ukazuje na to da bi se takav scenario ostvario, jer im je to bio plan i sa Kosovom, a to im je uspelo i sa Crnom Gorom.

Aleksandar Lukić Foto: Kurir Televizija

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Kurir.rs

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02:40 UTISCI SA SPEKTAKULARNOG SKUPA "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA" ĆE SE DUGO SUMIRATI! Vučić uputio moćne poruke i otkrio planove za budućnost zemlje - OVA PORUKA JE POSEBNO ODJEKNULA! Izvor: Kurir televizija

Govoreći o terenskoj kampanji i pristupu građanima, istakaoje da je neposredan razgovor sa narodom ključna razlika između vlasti i opozicije.

Niko ne može da prati tempo Aleksandra Vučića. On već mesecima i godinama obilazi narod i čitavu Srbiju, bori se za našu zemlju kako u njoj, tako i izvan njenih granica. Videli ste da je kampanju započeo kao običan građanin, razgovarajući s ljudima, jer nam je najvažnije upravo to, da se čuje reč naroda. U tome je ključna razlika između nas sa liste 'Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić' i njih: nama je stalo do mišljenja građana i do toga da vidimo šta možemo dodatno da popravimo.

Naglasio da je za dalji ekonomski napredak i stabilnost države od ključnog značaja nastavak politike koju vodi vladaju'a stranka.