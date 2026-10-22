ČAK SE I KORI UDOVIČKI AKTIVIRALA DA OPERE DEJANA ŠOŠKIĆA! Još jedan dokaz da je Studentska lista samo nastavak DOS-a! (FOTO)
Nekadašnja guvernerka Narodne banke Srbije i ministarka Kori Udovički pokazala je još jednom da je Studentska lista bivši DOS! Ona je u mejlu sa naslovom "Izjava ekonomista pred izbore - ako želite da potpišete, što pre" navela:
- Želimo da smirimo strah od ekonomskih potresa kojim vlast plaši građane: evro od 200 dinara, smanjene ili neisplaćene plate i penzije. Želimo i da kažemo šta je stvarni ekonomski rizik za Srbiju.
Udovički je izgleda na ovaj način htela da pomogne svom kolegi, takođe bivšem guverneru NBS u periodu 2010. do 2012. Dejanu Šoškiću koji je sada glavni ekonomista blokadera, a u čijem mandatu je glavno postignuće bilo to da je dinaru opadala vrednost, a građani su sve manje zarađivali.
Podsetimo, o Dejanu Šoškiću je govorio i Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija".
- Posle 20 godina isti ljudi bi da se vrate na vlast... Šoškić, kandidat za premijera blokadera, isti je čovek kao i tada. Jel on bio guverner tada kada je dinar uništen? Sve vreme je Šoškić bio s njima, pa dobio funkciju guvernera. Jedino vreme kad smo imali stabilan kurs dinara je od 2012. do 2026. godine. Šoškić je sam rekao da bi smanjivao plate i penzije, jer ne zna šta bi drugo. Ali zna kako da puni džepove sebi i svojim tajkunima, što je i radio sa takozvanim izvozničkim lobijem - rekao je Aleksandar Vučić.