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Nekadašnja guvernerka Narodne banke Srbije i ministarka Kori Udovički pokazala je još jednom da je Studentska lista bivši DOS! Ona je u mejlu sa naslovom "Izjava ekonomista pred izbore - ako želite da potpišete, što pre" navela:

- Želimo da smirimo strah od ekonomskih potresa kojim vlast plaši građane: evro od 200 dinara, smanjene ili neisplaćene plate i penzije. Želimo i da kažemo šta je stvarni ekonomski rizik za Srbiju.

mejl Kori Udovički: Izjava ekonomista pred izbore - ako želite da potpišete, što pre" Foto: Printscreen

Udovički je izgleda na ovaj način htela da pomogne svom kolegi, takođe bivšem guverneru NBS u periodu 2010. do 2012. Dejanu Šoškiću koji je sada glavni ekonomista blokadera, a u čijem mandatu je glavno postignuće bilo to da je dinaru opadala vrednost, a građani su sve manje zarađivali.

Podsetimo, o Dejanu Šoškiću je govorio i Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija".